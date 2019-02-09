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Venezuela'da enflasyon çıkmaya başladı

Amerika'nın yaptırımlarıyla ekonomik sıkıntı içine giren Venezuela'da yıllık enflasyon yüzde 2.6 milyon olarak gerçekleşti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:19
Venezuela'da enflasyon çıkmaya başladı

300 milyar varil ile dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip olan Venezeula'da enflasyondaki yükseliş durmuyor. ABD'nin uyguladığı yaptırımlarla birlikte ekonomisi yara alan Venezuela'da enflasyon Ocak ayında yüzde 191, 12 aylık enflasyon oranı ise yüzde 2.688.670 olarak gerçekleşti. Venezuela Ulusal Meclisi'nin açıkladığı veriler dışında IMF ve çeşitli uluslararası kuruluşların tahminlerine göre Venezuela'da 2019 yıl sonu enflasyon oranı yüzde 10.000.000 ile yüzde 20.000.000 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:19
  1. IMF

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