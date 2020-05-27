Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Parra'nın Ulusal Meclis Başkanlığını onayladı

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), ocak ayında çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclisin (AN) Başkanı seçilen Luis Parra'nın başkanlığını onayladı.

TSJ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edildiği AN'de ocak ayında düzenlenen seçimi kazanan muhalif milletvekili Luis Parra'nın AN Başkanlığı yasallaştı.

Açıklamada, "TSJ'ye bağlı Anayasa Mahkemesi, 05 Ocak 2020'de, 2020-2021 parlamento dönemi için AN yönetim kurulunda Luis Eduardo Parra Rivero'nun başkanlığını, Franklin Duarte'nin birinci, Jose Gregorio Noriega'nın da ikinci başkan yardımcılığını yasal ilan etti." ifadesi yer aldı.

Ayrıca Guaido ve onu destekleyen bazı milletvekillerinin düzenlediği "paralel seçimin" geçersiz olduğu açıklamada belirtildi.

Muhalif meclis AN'de ocakta düzenlenen başkanlık seçimini Parra'nın oy çokluğu ile kazandığı açıklanmış ancak seçim tutanaklarının muhaliflerce çalındığı ileri sürülmüştü.

TSJ ise ocak ayının ortalarında, Parra'ya seçim tutanaklarını göndermesi için süre vermişti.

- Tartışmalı seçimler



Venezuela'da ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de, Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün geniş güvenlik önlemleri altında 5 Ocak'ta başkanlık seçimleri için toplanılmış, muhalifler dahil birçok milletvekilinin girdiği binaya, Guaido ve bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edilmişti.

İktidarın Guaido'yu "şov yapmakla", Guaido'nun ise iktidarı "darbecilik ve meclisi militarize etmekle" suçladığı karışıklıklar devam ederken, muhaliflerin yolsuzlukla itham ettiği milletvekili Luis Parra'nın AN'de düzenlenen seçimde 81 oyla başkan seçildiği duyurulmuş ve yemin töreni düzenlenmişti.

- Guiado’nun paralel seçimi



Parra’nın başkanlığa seçildiği oylamanın meşru olmadığını öne süren muhalefet Caracas’taki muhalif El Nacional gazetesi merkezinde toplanmış ve paralel oylama yapmıştı.



ABD başta olmak üzere Latin Amerika ve Batı’dan birçok ülkenin tanıdığı seçimde 100 oy aldığı iddia edilen Guaido, muhalifler tarafından yeniden AN Başkanı ilan edilmişti.