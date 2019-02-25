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Venezuela askerlerine silahlı saldırı!

Venezuela Ordusu, Kolombiya sınırındaki kontrol noktasına saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının kısa sürede püskürtüldüğü bildirildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 22:43
Venezuela askerlerine silahlı saldırı!

Venezuela ordusundan yapılan açıklamada, silahlı bir grubun Venezuela Ulusal Muhafızları’nın Kolombiya sınırındaki kontrol noktasına saldırı düzenlediğini bildirildi. Saldırının püskürtüldüğü öğrenildi.

Venezuela ordusu, 60 kişilik silahlı bir grubun Venezuela Ulusal Muhafızları'nın Kolombiya sınırındaki kontrol noktasına düzenlediği saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, "İyi silahlanmış 60'tan fazla kişi, Tachira eyaleti ile Kolombiya arasındaki Mulata sınır kontrol noktasında el bombalarıyla saldırdı" ifadelerine yer verildi. Saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Ekip yardıma gitti

Merkezi yönetim tarafından Tachira eyaletinin ‘koruyucusu' görevine atanan Freddy Bernal, olay yerine yetişen 20 askerlik bir ekibin saldırının püskürtülmesine yardım ettiğini belirtti.

Venezuela'da ABD destekli muhalefet, 23 Şubat'ı, Venezuelalı hükümet yetkililerinin kesinlikle kabul etmediği ‘insani yardımların' ülkeye giriş tarihi olarak vermişti. Hükümet kanadıysa, ülkede insani kriz olmadığını ve insani yardım sağlama girişimlerinin provokasyon olduğunu belirtmişti.

Dün Kolombiya tarafından üç kamyon Venezuela sınırına doğru ilerlemiş, bunlardan ikisi yakılmıştı. ABD ve muhalefet, kamyonların Venezüella milis güçleri tarafından yakıldığını iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 22:43
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