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Venezuela askeri sınıra konuşlandı! "Bu şova izin vermeyeceğim!"

Venezuela askerlerinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun emri doğrultusunda sınır hattında konuşlandırıldığı açıklanırken, ülkenin Hollanda kontrolündeki Karayip adalarıyla olan deniz bağlantısının da süresiz askıya alındığı duyuruldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 01:14
Venezuela askeri sınıra konuşlandı! "Bu şova izin vermeyeceğim!"

ABD kuklası Venezuela muhalefetinin, sözde "insani yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat öncesi sınırda alarm durumuna geçildi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı açıklamada, diğer hükümetlerden emir almayacaklarını belirterek, "Askerler, topraklarımızın bütünlüğünün ihlal edilmesini önlemek için başkomutanımızın (Nicolas Maduro) talimatı doğrultusunda sınırlar boyunca konuşlu ve alarm durumunda olmayı sürdürecek" dedi.

'Deniz bağlantısı askıya alındı'

Kara sınırlarında önlem alan hükümetin diğer bir adımı da denizden geldi. Falcon Bölgesi Sivil Koruma Direktörü Gregorio Jose Montano, Karayipler'de yer alan Hollanda kontrolündeki 3 adayla deniz bağlantısının süresiz olarak askıya alındığını açıkladı. Montano, kararın yardım merkezi olarak kullanılacağı açıklanan Curacao ile Aruba ve Bonaire adalarla ulaşımı etkileyeceğini söyledi.

"ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardım tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 01:14
  1. Falcon Bölgesi Sivil Koruma Direktörü Gregorio Jose Montano
  2. Karayipler
  3. Nicolas Maduro
  4. Karayip adaları
  5. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez
  6. Venezuela

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