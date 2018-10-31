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Venedik sular altında kaldı

İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'te son 10 yılın en şiddetli sel olayını yaşıyor. Şiddetli yağışların vurduğu kentte sel felaketi ve baskınlar yaşanıyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 01:25
Venedik sular altında kaldı

 

İtalya’nın adalar ve kanallardan oluşan Venedik kentinde şiddetli sel baskıları yaşanıyor. Yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârların da etkisiyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı.

Turistler suların içinde kaldı

Tarihi kentte en çok etkilenenlerden biri turistler oldu. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan kentin sular altında kalması nedeniyle şehrin misafirleri kentte çizmelerle dolaştı.

Seli umursamadılar

Kentin dörtte üçü sular altında kalırken,su ile yaşamaya alışık olan Venedik şehri sel felaketine rağmen normal akışında yaşamaya devam ediyor.

Sel rotasında kaydedilen bir görüntüde, bir restoranın sular altında kalmış olmasına rağmen içeride müşterilerin suların ortasında yemek yediği, garsonların ise çizmelerini giyerek siparişleri servis ettiği görülüyor.

2 metreye yakın

Kentte yaşanan baskınlar tehlikeli boyuta ulaştı. Şehir merkezinde su seviyesi 1 metre 56 santimetreyi geçerken, bazı bölgelerde de 2 metreye yaklaştı.

2012’den itibaren en yüksek su seviyesinin kaydedildiği turistik şehirde, yerli halk ve turistler sel nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Polis, başta çocuklar olmak üzere, birçok kişiyi güvenli alanlara taşıdı. İtalyan yetkililer, şehrin altyapısını iyileştirmeye çalıştıklarını fakat maliyetinin fazla olması ve uzun yıllar sürmesi nedeniyle çalışmalarını henüz bitirmediklerini belirtiyor.

Eğitime ara verildi

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, yüksek risk olduğu belirtilen alanları 24 saat boyunca gözlemlediklerini söylerken, Venedik’te eğitim ve toplu taşıma hizmetlerine ara verildi. İtalya genelinde sahil kentlerinde ve bazı dağlık bölgelerde aşırı yağışlara ve fırtınaya karşı kırmızı alarm verildi. Ülkede fırtına ve sel felaketi nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 01:25
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