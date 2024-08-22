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Ekonomi Velilerin okul isyanı: Tepki yağıyor...
Ekonomi

Velilerin okul isyanı: Tepki yağıyor...

Yeniakit Publisher
2024-08-22 10:06:00 -
Velilerin okul isyanı: Tepki yağıyor...

Özel okullarda ki kitap seti fiyatları velileri isyan ettirdi. Geçen sene 18 bin lira olan özel okul kitap seti, bu yıl 52 bin liraya çıktı.

NTV'ye konuyla ilgili açıklama yapan Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, "Bize gelen şkayetlerde de bunlar var. 50,60-80 bin liraya kadar kaynak kitapların bunların içerisinde ingilizce almanca kitaplarını da koyarsak 70-80 bin liralar telaffuz ediliyor. Veli olarak talebimiz mebin denetleyeci rolu üstüne alarak denetlemesi gerekiyor" dedi.

"BAZI OKULLAR FOTOKOPİYE DE KARŞI"

Konuyla ilgili bir veli, tepkisini şöyle dile getirdi: "Geçen sene aşağı yukarı 25 bin civarı bir para ödendi bu sene o rakam muhtemelen 50 bin tl olmuştur. Onların da dertleri giderleri farklı ama temel eğitimin bu kadar yüksek fiyatlara çıkması çok kabul edilebilir değil gerçekten. Bazı okullar fotokopiye de karşı ona da müsaade etmiyorlar bunlar canımızı sıkan şeyler"

BAZI VELİLER ŞİKAYETLERİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN PAYLAŞIYOR

Birçok veli şikayetlerini internet üzerinden de paylaşıyor. Kimi fiyatlar nedeniyle çocuğunu okuldan aldığını söylerken kimi de belli bir tarihe kadar ödeme yapmazsa fiyatın daha da artacağını yazıyor.

Bir veli, "Sadece kitap için değil kırtasiye ürünlerinin hepsi fahiş. ama buna bir düzenleme mutlaka getirilmeli ya devletin kontrol altına alması gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda ücretsiz ders kitaplarının okutulmasını zorunlu hale getirmişti.
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Kimseyi mecbur dutmadilar illa özel okul illa özel okul
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