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Velilere “okul servisi” uyarısı

SAMSUN (İHA) – Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, “Çocuklarınızı vermiş olduğunuz servislerin okul servis yönetmeliğine uygun olup olmadığını, sürücülerin çocuklarımıza karşı davranışlarını mutlaka kontrol edip, gördüğünüz aksaklıkları Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bildiriniz” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 17:15
Velilere “okul servisi” uyarısı

SAMSUN (İHA) – Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, “Çocuklarınızı vermiş olduğunuz servislerin okul servis yönetmeliğine uygun olup olmadığını, sürücülerin çocuklarımıza karşı davranışlarını mutlaka kontrol edip, gördüğünüz aksaklıkları Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bildiriniz” dedi.


Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, okulların açılmasıyla birlikte 870 okul servis aracının trafiğe katılacağını ve sabah, öğle, akşam saatlerinde trafik sıkışmalarına neden olacağını söyledi. Çocukların okullarına rahat bir şekilde gidip gelebilmeleri açısından vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri gerektiğini ifade eden Kavuran, “Çocuklarınızı vermiş olduğunuz servislerin okul servis yönetmeliğine uygun olup olmadığını, sürücülerin çocuklarımıza karşı davranışlarını mutlaka kontrol edip, gördüğünüz aksaklıkları Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bildiriniz. Ayrıca servis ücretleri UKOME’nin vermiş olduğu rayiç bedelinin dışında ödeme yapmayınız” dedi.



“Öğrencilere anne ve öğretmen gibi davranın”


Servis sürücülerinin ve araçlarının okul servisleri yönetmeliğine uygun olması ve rehber öğretmenin de görevlerini çok iyi bilmesi gerektiğini kaydeden Kavuran, “Evlerinden almış olduğunuz öğrencilere bir baba bir anne bir öğretmen gibi davranmak zorundasınız. Kılık kıyafetinizle konuşmalarınızla tavır ve davranışlarınızla aynı zaman da sizin ve çocuklarımızın can güvenliği açısından örnek bir davranış sergilemek zorundasınız. Araçlarınızda iç ve dış kameraların olması, her koltuğun emniyet kemerinin olması, fazla öğrenci alınmaması, her öğrencinin oturmuş olması, indirme ve bindirmelerde rehber öğretmenin yardımcı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca trafik kurallarına uyarak topluma karşıda örnek bir sürücü olmanız gerekmektedir. Okul idarecileri ve öğretmenler öğrencilerin okula geliş ve gidişlerinde okul bahçelerinde servislerin indirme ve bindirme yapmalarına çocuklarımızın can güvenliği açısından müsaade etmeli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:15
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