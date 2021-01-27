Veliler kepazeliği ifşa etti! Tüm yöneticileri uyuttu İmam Hatip'i kapattı

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Çocuğunu İmam Hatip'e vermek isteyen ya da kaydettirdiği halde okulda tutunamayan Giresun Şebinkarahisar’daki kimi veliler oldukça dertli.

Çocuklarını gönderdikleri Yavuz Selim Orta Okulu’nun, Gül Koşar Derbeder isimli müdirenin militanca çalışmaları nedeniyle kapatıldığını söyledi.

İddiaya göre dönemin Giresun’un Şebikarahisar ilçesinin Milli Eğitim müdürü Fazıl Derbeder, bünyesinde İmam Hatip Orta Okulu’nda bulunan Yavuz Selim Okulları müdürü Sabri Çamcı’yı çeşitli baskılarla müdürlükten istifa ettirdi.

"Eşini müdire yaptı"

İlçe eğitim müdürü Fazıl Derbeder daha sonra eşi Gül Koşar Derbeder’i vekaleten Yavuz Selim İlk-Orta ve İmam Hatip orta okulları müdiresi yaptı.

Şlebikarahisar sakinlerine göre Gül Koşar Derbeder, göreve geldikten sonra 28 Şubat’ı hatırlatacak militanca uygulamalara imza attı.

O dönemin Yavuz Selim İmam Hatip orta okulları müdiresi Gül Koşar Debeder’in kayıt döneminde makamını madeta bir ikna odası gibi kullanarak velileri söylemleriyle etkilediği öne sürüldü.

"İmam hatip’e kayıt yaptırmayın"

Derbeder’in “Çocuğunuz puanı yüksek yarın bir gün iktidar değişirse imam hatip mezunmu olduğu için iş bulamaz. İmam hatip’e kayıt yaptırmayın” dediği de ileri sürüldü.

Yine Derbeder'in öğrencileri de İmam Hatip'i bırakmaları için etki altında bırakacak konuşmalar yaptığı da belirtildi.

"Forma getirmeyin"

Tüm bunlarla yetinmeryen Derbeder’in geldiği 2018 yılından itibaren esnafa “Okul kapanacak. Yavuz Selim İmam Hatip orta okulları öğrencileri için forma getirmeyin” dediği, okul tanıtımlarını engellettiği, okulu başarısız olarak nitelendirip kötülediği öne sürüldü.

Derbeder’in vekaleten göreve geldiği 2018 yılından sonra Yavuz Selim İmam Hatip orta okulunda, her yıl kayıtlar ciddi şekilde düştü. Okul 2020 yılında kapatıldı.