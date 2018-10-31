Veliaht Prens Selman'ın koltuğu tehlikede...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan’ın İstanbulkonsolosluğunda öldürülmesi ve emri Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Faysal’ın verdiğinin iddia edilmesinin ardından, Prens Ahmet bin Abdülaziz’in yeni veliaht olmasının beklendiği kaydedildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı eleştiren yazılar da yazan Prens Ahmet bin Abdülaziz, 2012'de İçişleri Bakanı olmuş, 5 ay sonra yerine yeğeni Muhammed bin Nayif atanmıştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın açık bir muhalifi olan Ahmet bin Abdulaziz’in ABD ve İngiltereyetkilileri tarafından verilen garantiyle ülkesine döndüğüne dikkat çekildi.

Prens Ahmet’e yakın bir kaynağın Arapça yayın yapan Middle East Eye muhabirine, "Prens ve ailenin diğer mensuplarının Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın artık zehirli bir hal aldığını anladı" dediği aktarıldı. Aynı kaynağın, Prens Ahmet’in kraliyetteki yeni düzenlemede yer alacağı veya alternatif Veliaht’ın seçiminde yardımcı olacağını belirtti.

Bazı kaynaklar, Prens Ahmet’in Arabistan’a dönmesi ve ülke yönetiminde söz sahibi olması için ABD ve İngiliz yetkililerle görüşüp garanti aldığını ifade etti. Prens Ahmet’in ABD ve İngiltereli yetkililerinden garanti almasının yanında kendine mensup gruplar tarafından da korunduğu belirtildi. Geçtiğimiz Kasım ayında Muhammed bin Selman’ın muhaliflere karşı bir süpürme harekatına girişmesine rağmen Ahmet bin Abdulaziz’in oğullarının hiçbirine dokunamadığı kaydedildi.