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Veliaht Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinde 'kişisel rolü' olduğunu kabul etmedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 'Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini siz mi emrettiniz' sorusu üzerine "Kesinlikle hayır, bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:27
Veliaht Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinde 'kişisel rolü' olduğunu kabul etmedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinde kişisel rolü olduğunu reddederek "Bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.

Prens Muhammed bin Selman, Amerikan CBS televizyon kanalının "60 Minutes" adlı haber programında gazeteci Norah O'Donnell'a verdiği mülakatta, Kaşıkçı cinayeti, İran ve Yemen hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MBS, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini siz mi emrettiniz?" sorusuna, "Kesinlikle hayır, bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum." cevabını verdi.

Riyad yönetimi için çalışan kişiler tarafından Suudi Arabistan vatandaşlarına karşı bir suç işlendiğinde bir lider olarak sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan MBS, "Bu bir hataydı, gelecekte böyle şeylerden kaçınmak için her önlemi almalıyım." diye konuştu.

MBS, cinayetten nasıl haberi olmadığı sorusu üzerine, Suudi hükümetindeki 3 milyon çalışanın günlük olarak neler yaptığını bilemeyeceğini söyledi.

Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetini planlamakla suçlanan en yakın iki danışmanı hakkında soruşturma yürütüldüğünü, herhangi birine yönelik suçlamalar kanıtlandığında rütbelerine bakılmaksızın mahkemeye çıkarılacağını dile getirdi.

Amerikan hükümetinin, cinayet emrini kendisinin verdiğine dair resmi açıklaması bulunmadığını belirten MBS, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) bu yönde bir kanaati varsa bunun resmen açıklanması gerektiğini ifade etti.

"Aramco'ya yönelik SİHA saldırısı savaş sebebi"

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise, İran yapımı silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) 14 Eylül Cumartesi günü Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı, "savaş sebebi" olarak nitelendiren MBS, Suudi Arabistan ile İran arasında çıkacak bir savaşın, küresel ekonomiyi çökerteceği uyarısında bulundu.

MBS, "Eğer dünya İran'ı engellemek için güçlü ve sert bir eylemde bulunmazsa, tüm dünyanın çıkarlarını tehdit edecek daha fazla gerginlik göreceğiz. Petrol arzı kesintiye uğrayacak ve fiyatlar, ömrümüzde görmediğimiz, hayal edemeyeceğimiz yüksek rakamlara çıkacak." değerlendirmesini yaptı.

Yemen'deki savaşın siyasi çözüme yaklaşması için, İran'ın Husi milislerine desteğini çekmesi gerektiği savunan MBS, savaşı sonlandırmak için her gün müzakere içinde olduklarını söyledi.

Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:27
  1. İstanbul
  2. kaşıkçı cinayeti
  3. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  4. Gazeteci Cemal Kaşıkçı
  5. Anadolu Ajansı

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