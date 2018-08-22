Gazetemiz yazarlarından Ali İhsan Karahasanoğlu, Aydınlık gazetesinin bayram günleri çıkmama kararı alması sonrası “Aydınlık okurları üç gün Akit okur artık. Neticede aynı gemidesiniz.” diyen Veli Saçılık'a cevap vererek, "Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!" dedi.

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Terör örgütü PKK’nın partisi HDP’den milletvekili adayı olup, havasını alan Veli Saçılık, Aydınlık gazetesini hedef almış...

Dolardaki oynamalar sonrasında, Aydınlık gazetesi bir açıklama yapmış ya..

“Artan maliyetler ve kağıt sıkıntısı sebebiyle yayınımıza üç gün zorunlu olarak ara veriyoruz” demişler ya..

Bayram günleri çıkmama kararı alan Aydınlık gazetesi okurlarına, PKK sempatizanı partinin adayı da bir çağrıda bulunmuş:

“Aydınlık okurları üç gün Akit okur artık. Neticede aynı gemidesiniz.”

Veli Saçılık nazire yaparak bu cümleyi sarfediyor ama..

Çıkmadığı günlerde değil, çıktığı günlerde de..

Aydınlık dahil..

Tüm solcular, Akit’i okuyorlar..

1960’lı yıllardaki emperyalizm karşıtlığını özleyenler..

Kendi ülkesi içinde, askerine, polisine karşı eline silah alanın emperyalizme uşaklık ettiğinin farkında olanlar..

Hz. Peygamber’in insanlara ulaştırdığı vahye dayalı mesajların en büyük devrimler olduğunun bilincinde olanlar..

Akit’in dik duruşunu, uzun süredir takip ediyorlar..

Medya organları içindeki solcuların kaypaklıklarını gördükçe..

ABD karşıtlığı ile sahneye çıkıp..

ABD sözcülüğüne soyunanların yanar döner tavırlarını gördükçe..

Solculuk adına yapılanlardan, mideleri bulanıyor, kusuyorlar..

Sol görüşlü birçok insan, Cumhuriyet’i, Sözcü’yü, Halk TV’yi, Birgün’ü, Evrensel’i terkediyor artık..

Sadece üç günlüğüne değil..

Bir daha geri dönmemesine..

Dolayısı ile, Akit’in duruşu, sadece dindar kesimde değil..

Dine saygılı, solcu kesimde de takdirle karşılanıyor..

Bu da..

Solculuğu; eline silah alıp, polis vurmak ile özdeşleştiren..

ABD’den roket alıp, Türk askerini vurmakla özdeşleştiren teröristleri ciyaklatıyor..

Devrimciliği; emperyalistlerin safında olmak şeklinde yorumlayanların sırtını yere getirtiyor..

Bir zamanlar “Go home” dedikleri ABD’ye, şimdi kucaklarını açıp, kendi ülkelerinin bankalarını (Mesela Halkbank) batırmak için girişilen operasyonlara destek vermenin yaşattığı utanç, kendi tabanlarında bile yüksek sesli itirazları getiriyor..

Kendilerini hümanist olarak tanıtanların; bir anne ile 11 aylık bebeğini bomba patlatarak öldürmelerindeki vahşiliği gözlerden kaçırmaya güçleri yetmeyenler, özeleştiri yapanları dışlayarak, günü kurtarmaya çalışıyorlar..

Başarılı olamayınca da..

“Artık Akit okursunuz” diyerek..

Yıllarca birlikte oldukları arkadaşları ile bağlarını kopardıklarını ilan ediyorlar..

Ne olur Akit okurlarsa?..

Akit’in, bugüne kadar solcular gibi yanar-döner hangi tavrını gördünüz?

ABD karşıtı söylemle sahneye çıkıp, ABD sözcülüğü yaptığına ne zaman şahit oldunuz?

Aydınlık’çılar da Akit okusun..

Diğer solcular da..

Eli kanlı katilleri övenleri okuyacaklarına..

Bir yandan “Kadın hakları” derken..

Diğer yandan kadınları öldürüp, “Kaza oldu” diyenleri..

Gencecik askerleri, polisleri öldürüp, annelerini ağlatanları..

“Çocuk hakları” diye meydana çıkıp..

Ardından 13-14 yaşındaki çocukları dağa çıkartıp, ellerine silah verenleridestekleyen sahtekarların çıkarttıkları gazeteleri okuyacaklarına..

Akit’i okusunlar..

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Bu vesile ile..

Şunu da hatırlatmış olalım..

Akit’in, Aydınlık gazetesi ve çizgisi ile pek barışık olduğu söylenemez.

1990’lı yılların başında, Aydınlık ismini kiraladıkları Aziz Nesin, Şeytan Ayetleri kitabını tercüme ederek yayınladığında, Cuma dergisi (o tarihte henüz Akit gazetesi yayına başlamamıştı) çok sert tepki vermişti..

Sivas olayları da, işte Aziz Nesin’in, Aydınlık gazetesindeki provokasyonusonucu yaşanmış idi..

Yine Aydınlık grubunun sahibi olduğu Kaynak Yayınları, İlhan Arsel’e ait dine küfür içeren kitapları yayınladığında, Akit gazetesi en sert cevapları vermişti..

Doğu Perinçek’in Bekaa Vadisi’nde PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesi..

Ardından 1997’de başörtüye karşı darbecilerin başlattığı linç kampanyasına destek vermesi..

Akit çizgisi ile Aydınlık çizgisinin ne kadar ters kutuplar olduğunu ispatlar..

Gelgelelim..

Sol çizgi içinde yer alan Aydınlık’ın, o mahallenin derebeylerine zaman zaman rest çeken çıkışlarından rahatsız olanlar..

Özellikle de, PKK çizgisindeki solcular..

Doğu Perinçek’in, 1990’lı yıllardaki PKK sempatizanlığını terketmesi ile birlikte..

Aydınlık grubu ile düşman kardeş haline geldiler..

Vee..

Şimdi de, Akit ile Aydınlık’ı yan yana gibi göstererek, akılları sıra bir taşla iki kuş vurmaya kalkıyorlar..

Hem Akit’i kendi okuyucusuna karşı “Aydınlık ile birlikte hareket ediyormuş”görüntüsü vermeye çalışıyorlar..

Hem de..

Sol çizgide ayrıştıkları Aydınlık’çıları, Akit ile yanyana göstererek, onları suçluyorlar..

Aydınlık’çıların süreç içinde sergiledikleri zikzaklar, herkesin malumu..

Savunmalarını, onlar kendileri yapsınlar..

Ama Akit’in safı bellidir..

İnançlarımıza saygısızlık eden hiç kimse ile birlik olmamız mümkün değildir..

Bu Aydınlık için de geçerlidir..

Diğer solcular için de..

Liberaller için de geçerlidir..

Eziklik kompleksi içindeki muhafazakarlar için de geçerlidir..

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Necmettin Erbakan Hoca’nın “Bir gün herkes Milli Görüş’çü olacak” mealindeki sözüne atıfla..

“Bir gün herkes Akit okuyacak zaten” dersek, yanlış söylemiş olmayız..

“Doğru haber verme”, “Hiçbir holdinge sırtını dayamama”, “Tüm gruplara eşit mesafede olma” ilkelerine bağlı kalan Akit’i okumak, insana ancak gurur verir..

Veli Saçılık da, bir gün teröristlere destek vermekten vazgeçerse..

Tavsiye ederim..

Akit okusun!