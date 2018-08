Veli Kavlak'tan Beşiktaş'a şok suçlama!

Beşiktaş tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Veli Kavlak'ın menajeri Ercan Kayhan oyuncusu ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada Veli Kavlak'ın sakatlığının sürekli tekrarlamasına sebep olarak 3.5 yıl önce Beşiktaş sağlık kurulu tarafından yanlış teşhis konulması ve yanlış tedavi yapılması gösterildi.

Ercan Kayhan; Veli Kavlak'ın tedavi sürecinde kendi imkanlarından 200 bin Euro kullanmasının yanı sıra ücretinden 2016/2017 futbol sezonunda 600 bin Euro ve 2017/2018 futbol sezonunda ise 500 bin Euro olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin Euro indirim yaptığına da dikkat çekti.

Veli'nin yüzüstü bırakıldığını ve profesyonel sözleşmesinin gerek hukuka gerekse de vicdana aykırı olarak Beşiktaş tarafından tek taraflı olarak feshedildiğinin belirtildiği basın açıklaması şu şekilde:

"Menajerliğini yaptığım profesyonel futbolcu Veli Kavlak hakkında son günlerde basına yansıyan haberleri ve suçlamaları büyük bir üzüntü ile takip etmekteyim.

Öncelikle ve önemle belirtmek isterim ki, Veli Kavlak, Beşiktaş' a ilk transfer olduğu günden bu yana her zaman en üst düzeyde profesyonellik göstermiş, Beşiktaş camiasına yakışır bir şekilde mesleğini icra etmiş ve Beşiktaş forması ile birçok başarıya imza atmıştır. Veli Kavlak, çok sevdiği Beşiktaş' a hizmet ederken yaşadığı sakatlık üzerine 2015 yılından bu yana birçok ameliyat geçirmek zorunda kalmış ve buna rağmen sağlığına kavuşamamıştır.

"MASRAFI CEBİNDEN ÖDEDİ"

Önemle irdelemek isteriz ki, birçok sağlık kuruluşu ve konusunda dünyaca bilinen uzman hekimlerin ortak görüşü, Beşiktaş sağlık kurulu tarafından sakatlığa ilişkin yapılan ilk teşhis ve tedavinin hatalı olduğu ve bu durumun Veli Kavlak'ın hâlihazırda sağlığına kavuşamamasının temel sebebi olduğudur. Buna rağmen Veli Kavlak hiçbir zaman sahalara dönme çabasını bırakmamış, bugüne kadar kendi imkanları ile ameliyat olması sebebiyle 200.000-Euro' dan fazla tedavi masrafını cebinden ödemek zorunda kalmış ve ameliyat olmasına Beşiktaş tarafından izin verilmesi için de ücretinden 2016/2017 futbol sezonunda 600.000-Euro ve 2017/2018 futbol sezonunda ise 500.000-Euro olmak üzere toplam 1.100.000-Euro indirim yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Bütün bu maddi ve manevi kayıplara bir an önce sahalara dönmek ve Beşiktaş' a yeniden hizmet verebilmek amacıyla katlanmış olan Veli Kavlak, bir takım gerçek dışı isnatlarla Beşiktaş taraftarının önüne atılmış ve neticede de sözleşmesi Beşiktaş tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Her zaman Beşiktaş' a en üst düzeyde hizmet vermek amacında olan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Veli Kavlak hâlihazırda futbol oynayamayacak durumda olmasına karşın adeta Beşiktaş' tan kovulmuş ve yalnız bırakılmıştır. Sağlıklı olduğu günlerde Beşiktaş' tan kazandığından daha fazla ücret tekliflerini bir an için bile değerlendirmeksizin reddeden ve Beşiktaş' tan başka bir takımda oynamayı aklından bile geçirmemiş olan Veli Kavlak'ın çok sevdiği Beşiktaş camiası ile karşı karşıya bırakılması ve gerçek dışı isnatlarla itibarsızlaştırılmaya çalışılması kendisini derinden üzmektedir.

Gelecek günlerde Veli Kavlak tarafından da kamuoyunun bizzat bilgilendirileceğini bildirir, maddi ve manevi her türlü fedakârlığı yapmasına karşın kendisinin yüzüstü bırakıldığını ve profesyonel sözleşmesinin gerek hukuka gerekse de vicdana aykırı olarak Beşiktaş tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş olduğunu saygılarımızla kamuoyunun takdirine sunarız."