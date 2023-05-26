Veli-Der İzmir Şubesi "eşcinsel nesil" için Kılıçdaroğlu'na oy istedi!

Kur'an kurslarını hedef alıp kapatma tehditleri savuran, İmam Hatip okullarına zincir vurma hayali kurup, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini müfredattan kaldırmayı hedefleyen bir grup Veli-Der'li, sözde "özgür yaşam" sloganıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini açıkladı.

İnananların değerlerini keyiflerince hedef alıp engellemeyi de özgürlük olarak gören grup basın açıklamasında, eşcinsel nesillerin yetişmesi için Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Tercihimiz, toplumu etnik kökenine, inancına, cinsiyetine, cinsel yönelimine göre nefret söylemleriyle ayrıştıran değil; toplumu tüm farklılıklarımıza rağmen kaynaştıran anlayıştan yana olmalıdır. Tercihimiz, kendinden olmayan ve kendi gibi düşünmeyenlere yaşam hakkı tanımayan domuz bağcılardan yana değil; farklılıklara ve onların yaşam haklarına saygılı olan anlayıştan yana olmalıdır.