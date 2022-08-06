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Aktüel Veli Altundağ kimdir? Veli Altundağ Maden Tetkik ve Arama genel müdür yardımcısı mı oldu?
Aktüel

Veli Altundağ kimdir? Veli Altundağ Maden Tetkik ve Arama genel müdür yardımcısı mı oldu?

Atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ata yapılan kurumlar arasında Maden Tetkik ve Arama genel müdürlüğü de yer aldı. Atama kararlarına göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Veli Altundağ atandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 09:08:00 -
Veli Altundağ kimdir? Veli Altundağ Maden Tetkik ve Arama genel müdür yardımcısı mı oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne genel müdür ve genel müdür yardımcısının ataması gerçekleştirildi. Buna göre,

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık getirildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Kazım Özgür tayin edildi.

 

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