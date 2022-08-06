Veli Altundağ kimdir? Veli Altundağ Maden Tetkik ve Arama genel müdür yardımcısı mı oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne genel müdür ve genel müdür yardımcısının ataması gerçekleştirildi. Buna göre,

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık getirildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Kazım Özgür tayin edildi.