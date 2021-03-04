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Siyaset Veli Ağbaba'dan 'içki' şov! CHP’nin tüm derdi Tekel bayileri
Siyaset

Veli Ağbaba'dan 'içki' şov! CHP’nin tüm derdi Tekel bayileri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, salgın nedeniyle tekel bayilerine uygulanan süre kısıtlamasının, diğer esnaf için yapıldığı gibi esnetilmesi gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:46:00 -
Veli Ağbaba'dan 'içki' şov! CHP’nin tüm derdi Tekel bayileri

Parti genel merkezinde bir grup tekel bayisiyle şov yapan Ağbaba, şunları dile getirdi: “Türkiye’de 155 bin tekel bayisi var. Tekel bayilerine yönelik haksız, adaletsiz, maksatlı ve taraflı tutumdan vazgeçilmelidir. Tekel bayilerine yönelik süre kısıtlaması diğer esnaf gibi esnetilmelidir. Hafta sonu yasaklar kaldırılmalıdır. Salgın gibi içki tüketimiyle doğrudan ilgisi olmayan gerekçelerle tekel bayileri ve büfeler keyfi olarak kapatılmamalıdır. Alkolden alınan vergiler makul bir seviyeye çekilmeli, alkol üreten ve tüketenler vergi kaynağı olarak görülmemelidir. Marketlere ilişkin düzenleme getirilmelidir.”

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