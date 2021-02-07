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İSLAM Vela ve Bera ne demek? el-Vela ve’l-Bera nedir?
İSLAM

Vela ve Bera ne demek? el-Vela ve’l-Bera nedir?

İslâmî ilimler kitaplarında birçok defa zikredilen vela ve bera kavramlarının anlamları nelerdir? Vela ve Bera ne demektir? İşte Vela ve Bera hakkında merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2021-02-07 22:32:00 -
Vela ve Bera ne demek? el-Vela ve’l-Bera nedir?

Sözlükte "Vela" kelimesi, “sevmek, dostluk kurmak, yardım etmek, iki şey arasında tercihte bulunmak, beraber olmak ve arkadaşlık yapmak” anlamlarına gelir. "Bera" kelimesi ise tam ters olarak “Uzak olmak, mesafe koymak” gibi anlamlara gelir.

Dinimizde ise Vela ve Bera şu anlama gelir: “Vela; Allah için sevmek, Bera; Allah için nefret etmek.

Bu durum bir Müslümanın davranışlarını ve duygularını belirler. Mümin, severken de nefret ederken de kıstas olarak Allah rızasını kabul eder. İnsanlara karşı merhameti Allah içindir, zalimlere karşı olan öfkesi de Allah içindir. İşte buna Vela ve Bera denir.

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