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Siyaset Vekillik yoksa İBB’de kadro var! ‘CHP’li Ekrem’den ‘İYİ’ atama
Siyaset

Vekillik yoksa İBB’de kadro var! ‘CHP’li Ekrem’den ‘İYİ’ atama

Yeniakit Publisher
2024-07-05 16:13:00 -
Vekillik yoksa İBB’de kadro var! ‘CHP’li Ekrem’den ‘İYİ’ atama

2024 seçimlerinde İyi Parti kontenjanından, CHP listelerinde Milletvekili Adayı olan Ece Güner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na danışman olarak atandı.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın eski eşi ve eski İyi Partili Ece Güner İBB Başkanı İmamoğlu'na Başkan Danışmanı olarak atandı.

Ece Güner 2024 seçimlerinde İyi Parti kontenjanından, CHP listelerinde Milletvekili Adayı olmuş, sonrasında yerel seçim öncesinde partisinden istifa etmişti.

Güner'in Yerel Seçimlerde CHP'den İlçe Belediye Başkan Adayı olması bekleniyordu. Başkan Adayı olamadı ama İBB kadrolarında kendine yer buldu.

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