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Siyaset Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı!
Siyaset

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı!

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Genel Kurulu terk etmeyince sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 08:28:00 - 2021-03-21 08:38:21
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı!

‘Terör propagandası yapmak' suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar 17 Mart Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Genel Kurulu terk etmedi.

Akşam saatlerinde kendisine destek veren HDP’li diğer vekillerle birlikte Genel Kurulu'ndan çıkan Gergerlioğlu, HDP grup odasına geçti. O günden bu yana eylemini sürdürerek Meclis’ten ayrılmayan Gergerlioğlu, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

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Yorumlar

Eda

Cok kasinani böyle kasirlar simdiyse eylemine ceza evinde devam edebilirsin hatta aclik grevi yap geber sende kurtul bizde kurtulalim soysuz köpek.
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Şahin

Kendini yasaların üstünde gören pkk li...
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