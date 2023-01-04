Vekillerin 45 günü kaldı! O isim, duyurdu

30 Haziran’da seçimin olabilmesi için vaktinden önce seçim kararının 60 gün önceden yani 24 Şubat öncesinde alınma zorunluluğu bulunduğunu belirten Muharrem Sarıkaya, "Seçim yasası gereği, 48 saat içinde Resmi Gazete’de yayınlanma ve 60’ıncı günün bitimini takip eden Pazar günü olması da eklendiğinde bu demektir ki 17 Şubat Cuma günü itibarıyla Meclis’in bu dönemini bitirecek son işlerini çözmesi gerekiyor. Seçim kararının alınması ve milletvekili listelerinin yayınlanması sonrası zaten TBMM’de kimseyi bulmak olası değil. Bu da TBMM’nin çalışma için önünde sadece 45 gün kaldığını göstermeye yeter" dedi. Sarıkaya, bu sürede TBMM Genel Kurulu’nun önünde dört büyük iş durduğunu belirttiği Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"Bütçe sonrası verilen tatil arasından dönen TBMM her seçim dönemindeki görüntülere sahipti.

Önde bir milletvekili veya aday olmayı amaçlayan siyasetçi, ardında da onlarca kişi…

Bu denli kalabalık olmasının nedeni de seçime giderken vilayet veya beldelerinin sorunlarını gidermek değil, istedikleri kişinin aday olmasını sağlamak.

Ancak bu seçimde ne kadar kalabalık toplayıp gelirse gelsin, hiçbir partinin tek başına aday belirleme şansı yok.

Buna neden de yeni Milletvekili Seçim Kanunu; partileri liste ittifakına itiyor.

Tek başına giren partinin D’Hondt sistemi nedeniyle artık oylarının sayılmaması gibi sonuç çıkarıyor.

Bu da partilerin çok az oyla milletvekili kaybetmesi anlamına geliyor.

ZOR GÜNLER

Bunlar da ister istemez partilerin listelerini birlikte yapmaları gibi bir zorunluluğu ortaya çıkarıyor.

Bütün partilerin böyle bir ittifaka girmesi söz konusu olabilir mi?

Bunu söylemek zor, ancak gelinen nokta onları bu işbirliğine zorluyor.

Belki de bundan olsa gerek, hem kendi, hem de işbirliği içine girmesi muhtemel partilerin yöneticilerine güç gösterisi yapılacak en iyi zemin olarak Meclis koridorlarını görüyor…

Ancak küçümsenmeyecek sayıdaki milletvekili büyük olasılık içinde bulundukları bu nedenlerden dolayı yılgın…

EN ÇOK 45 GÜN

Bu da ister istemez partilerin TBMM yönetimlerini zorluyor.

Neden de 30 Haziran’da seçimin olabilmesi için vaktinden önce seçim kararının 60 gün önceden yani 24 Şubat öncesinde alınma zorunluluğu var.

Seçim yasası gereği, 48 saat içinde Resmi Gazete’de yayınlanma ve 60’ıncı günün bitimini takip eden Pazar günü olması da eklendiğinde bu demektir ki 17 Şubat Cuma günü itibarıyla Meclis’in bu dönemini bitirecek son işlerini çözmesi gerekiyor.

Seçim kararının alınması ve milletvekili listelerinin yayınlanması sonrası zaten TBMM’de kimseyi bulmak olası değil.

Bu da TBMM’nin çalışma için önünde sadece 45 gün kaldığını göstermeye yeter.

Bu sürede TBMM Genel Kurulu’nun önünde dört büyük iş duruyor.

İlki hazırlıkları tamamlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar, ikincisi yargı paketi, bir diğeri ekonomik paket ve sonuncusu da Anayasa’nın iki maddesinde yapılacak değişiklik."