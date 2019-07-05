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Vekillere verilen yemeklerin fiyatına zam geldi! Vatandaşlardan eleştiri yağmuru

TBMM'de sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki yemeklerin fiyatlarına zam geldi. Vatandaşlar ise durumu dalgaya alarak eleştiri yağmurunda bulundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 20:51
Vekillere verilen yemeklerin fiyatına zam geldi! Vatandaşlardan eleştiri yağmuru

TBMM'de sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki yemeklerin fiyatlarına zam geldi. TBMM lokantasındaki fiyatlara zam yapılması kararının ardından 22 bin TL maaş alan milletvekillerine verilen yemeklerin ücreti sosyal medyada eleştiriye neden oldu.

TBMM Genel Sekreterliği, geçmiş yıllarda TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı.

Meclis lokantasında çorbaya yüzde yüz zam

Meclis lokantasında dana kavurma pilavın porsiyonu 6 TL'ye, çorba 1 TL'ye satılıyor ve tatlılar, 5 TL'ye satılıyor. Genel sekreterliğin raporu üzerine yemeklerin türlerine göre değişik oranlarda artış yapılması kararlaştırıldı. Alınan zam kararının ardında çorbanın fiyatı 2 liraya çıkıyor.

Eleştiri yağmuru

TBMM Genel Sekreterliği tarafından alınan kararın ardından 22 bin TL maaş alan vekillere servis edilen yemeklerin fiyatı, sosyal medyada kullanıcıların eleştirisine neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları duruma "Zamlar Meclis'i de vurdu; çorba 2 liraya çıkabilir" diyerek tepki gösterirken bazı tepkiler ise şöyle:

"Meclis kemer sıkıyor, hemen vekillerimizin maaşlarına zam yapılmalı"

"Hemen Meclis maaşlarına zam yapsınlar. Sonra çorbaya zam, sonra maaşa zam, çorbaya zam, maaşa zam.. Böyle kısır döngü sarmalında yuvarlanır gideriz."

"Meclis Genel Sekreterliği'nin yapacağı çalışmanın ardından, kâr amacı olmaksızın, gelir-gider dengesini sağlayacak oranda artışlar yapılacağı belirtildi. Keşke yapılan zamlarla bizimde gelir-gider degengemiz hesaplansa, ay sonunu nasıl getireceğiz diye kara kara düşünmesek"

"Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir."

"Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir. Kim ödeyecek şimdi o kadar parayı? Milletvekillerimiz açlıktan ölecek yapmayın bunu lütfen"

"Meclis lokantası çok pahalanacak vekil maaşları iki kat artmalı"

 

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:51
  1. TBMM Üyeler Lokantası
  2. TBMM
  3. TBMM Genel Sekreterliği

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  • NurNur16 dk önce
    Niye bu kadar ucu tezat yokmu millet kaç paraya yiğiyorsa onlarda öyle yesin hak mı bu dünya para alıyolar benim maaşım 'ma yüzde beş zam halâ 2000 lira olmadı çoğu hizmetin h sini yapmıyorbirde tepeden bakıyorlar pkksı fötösü haini de cabası
  • MuzafferMuzaffer18 dk önce
    Arkadaşım bu boş muhabbetleri bırakalım, yok arıncın maaşıymış, yok vekilin yemeğiymiş. Türkiyede sermayedar ailelerin çocuklarının diskoda iki saatte harcadığı para danışmanın aldığı 20 miden çok daha fazla, milleti faiz vs yollarla soymalarına engel olsunlar 50 bin alsınlar helal hoş olsun. Birde vekillerin günde kim bilir kac vatandaş ziyaretine geliyordur, onlara ikram ediyor ise ne var bunda kızılacak. 2 milyonluk şehirden 30 vekil çıksa en az her birinin hergün 100 misafiri olur. Bedavada olabilirdi. Maliyetini alıyorlar en azından. Bunlar boş muhabbetler sen 2019 yılında ödeyeceğin 120 milyar faize bak. 120 yi hallet ondan sonra bunu konuşalım.
  • AlpAlp18 dk önce
    Dalga mı geçiyorlar. ADALET OLSA HER İL MERKEZİNE AYNI FİYATA LOKANTA OLUR. VATANDAŞIN EN ALT SEVİYESİNE GÖRE HAREKET EDEN VEKİLLER, BAŞKANLAR OLMADIĞI SÜRECE ADALET SEMTİMİZE UĞRAMAYACAK.
  • HuseyinHuseyin21 dk önce
    Neydi neydi islam,miiiiiiiiiNeydi neydi din,miiiiiiiiiiBegenmediginiz hiristiyan aleminde bu yok.Neydi yoneticiler secilmisler musluman,mi neydi.Paradan baska allah yok.Diyanet simdi cuma hutbesinde bunun haram oldugunu okuturmu!!!???.Biraz zor.
  • polatli yilmazpolatli yilmaz21 dk önce
    halkda girib o lokantada yemek yiyebilsin, zaten milletin parasiyla yapilmiyormi ?

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