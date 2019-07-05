Vekillere verilen yemeklerin fiyatına zam geldi! Vatandaşlardan eleştiri yağmuru

TBMM'de sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki yemeklerin fiyatlarına zam geldi. TBMM lokantasındaki fiyatlara zam yapılması kararının ardından 22 bin TL maaş alan milletvekillerine verilen yemeklerin ücreti sosyal medyada eleştiriye neden oldu.

TBMM Genel Sekreterliği, geçmiş yıllarda TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı.

Meclis lokantasında çorbaya yüzde yüz zam

Meclis lokantasında dana kavurma pilavın porsiyonu 6 TL'ye, çorba 1 TL'ye satılıyor ve tatlılar, 5 TL'ye satılıyor. Genel sekreterliğin raporu üzerine yemeklerin türlerine göre değişik oranlarda artış yapılması kararlaştırıldı. Alınan zam kararının ardında çorbanın fiyatı 2 liraya çıkıyor.

Eleştiri yağmuru

TBMM Genel Sekreterliği tarafından alınan kararın ardından 22 bin TL maaş alan vekillere servis edilen yemeklerin fiyatı, sosyal medyada kullanıcıların eleştirisine neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları duruma "Zamlar Meclis'i de vurdu; çorba 2 liraya çıkabilir" diyerek tepki gösterirken bazı tepkiler ise şöyle:

"Meclis kemer sıkıyor, hemen vekillerimizin maaşlarına zam yapılmalı"

"Hemen Meclis maaşlarına zam yapsınlar. Sonra çorbaya zam, sonra maaşa zam, çorbaya zam, maaşa zam.. Böyle kısır döngü sarmalında yuvarlanır gideriz."

"Meclis Genel Sekreterliği'nin yapacağı çalışmanın ardından, kâr amacı olmaksızın, gelir-gider dengesini sağlayacak oranda artışlar yapılacağı belirtildi. Keşke yapılan zamlarla bizimde gelir-gider degengemiz hesaplansa, ay sonunu nasıl getireceğiz diye kara kara düşünmesek"

"Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir."

"Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir. Kim ödeyecek şimdi o kadar parayı? Milletvekillerimiz açlıktan ölecek yapmayın bunu lütfen"

"Meclis lokantası çok pahalanacak vekil maaşları iki kat artmalı"