Vekiller isimleri yazdı! Zarflar Beştepe'de açılacak AK Parti'nin kapalı grup toplantısında vekiller kendilerine dağıtılan zarflara Meclis Başkan adayı olmasını istedikleri isimleri yazacak. Oylama sonrası zarflar Cumhurbaşkanlığı külliyesi'ne gönderilecek.

Edinilen bilgiye göre oylama sonrası zarflar açılmadan Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Oyunu kullanan vekiller salondan ayrılıyor. Grubun eğiliminin belli olmasının ardından AK Parti’den Meclis Başkan Adaylığı başvurusunun yarın yapılması bekleniyor.

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