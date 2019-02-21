Vekiller isimleri yazdı! Zarflar Beştepe'de açılacak
AK Parti'nin kapalı grup toplantısında vekiller kendilerine dağıtılan zarflara Meclis Başkan adayı olmasını istedikleri isimleri yazacak. Oylama sonrası zarflar Cumhurbaşkanlığı külliyesi'ne gönderilecek.21 Şubat 2019 Perşembe 12:30
Edinilen bilgiye göre oylama sonrası zarflar açılmadan Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.
Oyunu kullanan vekiller salondan ayrılıyor. Grubun eğiliminin belli olmasının ardından AK Parti’den Meclis Başkan Adaylığı başvurusunun yarın yapılması bekleniyor.
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