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Gündem Vekil imamların da mağduriyeti giderilsin
Gündem

Vekil imamların da mağduriyeti giderilsin

Akit’e önemli açıklamalarda bulunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, “Vekil imamlar ve Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri hakikaten mağdurlar. Çünkü çok ciddi bir ücret farklılığı var. Özlük haklarının düzeltilmesi gerekiyor. Kadroya geçirilerek, haklarının düzeltilmesi lazım. Camilerin ve açılmış Kur’an kurslarının boş kalmaması lazım. Buralarda boşluk olduğu zaman başkaları devreye giriyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 09:35:00 -
Vekil imamların da mağduriyeti giderilsin

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Kur’ân eğitimi ve öğretiminde çok önemli bir rol oynayan fahri öğreticiler, vekil imamlar gibi uzun bir süredir karşı karşıya kaldıkları kadro ve ücret gibi özlük hakları sorunlarının giderilmesini bekliyor. Kadrolu personelle aynı hizmeti görmelerine rağmen kimi yerlerde asgari ücretin altında çalışmak zorunda kalan fahriler, taleplerini her fırsatta yeniliyor.

Konu hakkında Yeni Akit’e konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, vekil imamlar ve Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerinin uzun zamandır bekledikleri müjdenin verilmesinin gerektiğini söyledi. Aycan “Vekil imamlar ve Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri hakikaten mağdurlar. Çünkü çok ciddi bir ücret farklılığı var. Özlük haklarının düzeltilmesi ve kadro verilmesi şart. Camilerin ve açılmış Kur’an kurslarının boş kalmaması için bu acilen yapılmalı. Boşluk olduğu zaman başkaları devreye girecektir” uyarısını yaptı.

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