Vekil değil, felaket tellalı! 'Kasım'da koronavirüs katliamı olacak'

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CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, gündeme il,işkin değerlendirmelerde bulundu. Artan vaka sayılarına dikkat çeken CHP'li Adıgüzel, bir çözüm önerisi sunmak yerine, felaket senaryoları yazdı.

'Kasım ayında katliam olacak'

Pandemi sürecinde ilk günden itibaren birkaç ay sonrasını işaret ederek felaket senaryosu yazanlar arasına, CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel de katıldı. Adıgüzel, Kasım ayında, Türkiye'de koronavirüs katliamı olacağını söylredi.

'Vaka sayısında dünyada birinciyiz'

"Türkiye korona virüsünde tüm dünyanın aksine başlangıçtan beri en yüksek seviyeleri yaşıyor." diyen Adıgüzel, "Rekor üstüne rekor kırılıyor. Dünya nüfusunun yüzde 1’inin olduğu ülkemizde tüm dünyadaki yeni Covid’in yüzde 8-10’u var. Günlük vaka sayısında dünyada iki, bazen dördüncü sıradayız, ama ilk dörtteki ABD, Brezilya ve Hindistan nüfusları bizden kat kat yüksek olduğu için birinci görünmüyoruz, ama gerçekte birinciyiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nı verileri saklamakla suçladı

Koronavirüs verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek Sağlık Bakanlığı'nı hedef alan Adıgüzel, "Vefatların daha yüksek olduğunun bilgisi var. Önceki gün sadece 207 cenaze İstanbul’da vardı. Ankara’da 1 Nisan’da 8 cenaze varken, dün üçe katlandı 22’ye çıktı. İzmir’de 10 iken dün 32’ye çıktı. Sağlık Bakanlığı verisine göre, 13 bin 800 vakanın olduğu gün İstanbul’da 207 cenaze vardı. Ölüm oranı yüzde 1,5. Bu 60 bin vakada 900 cenaze eder. İstanbul’da pandeminin başından beri toplam vefat sayısı 23 bin 893’tür. İstanbul’da 15 milyon nüfusumuz var, bunu 83 milyona projeksiyonlarsanız 132 bin gibi insan kaybımızdan bahsediyoruz. Bunların sadece test pozitif ölümler olduğunun da bilinmesini isterim." dedi.

Daha önce 'boş mezar bulunamayacak' demişlerdi!

CHP'li Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ağustosta uyardık ‘yüz yüze eğitim cinayete teşebbüstür’ dedik dinletemedik. Kasımda ‘ikinci dalga değil tsunami geliyor’ dedik, dinletemedik. Mart ayında ‘erken açılma felaket olur’ dedik dinletemedik. Şimdi de aynı öngörü ile uyarıyorum, tarihe not düşüyorum böyle giderse kasım ayında bu ülkede katliam olur."