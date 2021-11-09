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Kadın - Aile Vegan nedir, Vegan beslenme nedir? Vegan yiyecekler nelerdir?
Kadın - Aile

Vegan nedir, Vegan beslenme nedir? Vegan yiyecekler nelerdir?

Vegan ya da Veganlık, beslenme ihtiyacını hayvansal gıdalardan sağlamama anlamını taşımaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 23:50:00 - 2021-11-10 23:45:15
Vegan nedir, Vegan beslenme nedir? Vegan yiyecekler nelerdir?

Vegan beslenme, bir diyet yönteminden daha çok, yaşam biçimi ve felsefesi olarak kabul ediliyor. Veganlar; bal, süt ürünleri ve yumurta dahil, hiçbir hayvansal gıdayı tüketmiyor; bu beslenme biçimini sağlıklı yaşamak kadar, çevresel ve etik gerekçelerle seçiyorlar.

Vegan yiyecekler nelerdir?

İnek sütü yerine soya sütü, peynir yerine tofu veya soya sütüyle yapılmış peynir, ymurta yerine nişastalı ve patates/kabak püreli karışımlar, yoğurt yerine de vegan maya ve soya sütüyle yapılan vegan yoğurdu yiyorlar. Vegan ürünlerin tadını diğerlerinden ayırmak çok zordur. Yurtdışında veganlar için çok çeşitli ürün bulmak kolay; vegan burgerler, pizzalar, dondurmalar, kurabiyeler ve pastalar herhangi bir markette bulunabiliyor. Ancak veganlık Türkiye’de pek yaygın olmadığından, organik ürün satan marketler dışında bu ürünleri bulmak kolay değil.

 

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