Vegan beslenmek nedir? Vegan içli köfte nasıl yapılır?

Vegan beslenmek nedir? veganlık, en basit tanımıyla, hayvan kullanımını ve hayvansal herhangi bir ürünü tüketmeyi reddetmektir.

Vegan İçli Köfte tarifi

Malzemeler

Yarım su bardağından biraz fazla çiğ yeşil mercimek

100 gram temizlenmiş ıspanak

Yarım su bardağı küçük parçalı ceviz

1 büyük kuru soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Çeyrek demet maydanoz

Baharatlar (toz kırmızı biber, karabiber, kimyon)

Sıvıyağ

Hamuru için

3 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı un

2 su bardağı sıcak su

1,5 su bardağı su (Yoğururken)

1 yemek kaşığı biber salçası

3 çay kaşığı tuz

Vegan İçli Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

Mercimekleri bir kaba alın üzerine kaynar su döküp 5 dk bekleyin. Sonra kara suyunu süzüp tencereye alın ve yumuşayana dek haşlayın. Bir tavaya sıvı yağı alıp ince ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun. Sonra bir yemek kaşığı domates salçası ilave edin. Mercimekleri süzüp ekleyin ve karıştırın. Kaşığın arkası ile biraz ezerek karıştırın. Ispanakları ve baharatları ilave edin. Sonra maydanozu ve cevizi de koyup karıştırın. Altını kapatıp kenara kaldırın. Bulguru derin bir kaba alın ve üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyin ağzını kapatıp şişmesini bekleyin. Sonra içine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 3 çay kaşığı tuzu ilave edin. Sonra içine 1,5 bardağı unu ve suyu yedire yedire ekleyip yoğurun. Su ve un miktarını duruma göre ayarlayın. Elde dağılmayan hamurumsu bir kıvam elde edin. Sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde açın harcı ekleyip kapatın. Yaptıkça bir kaba alıp üzerine bir bez örtüp bekletebilirsiniz üst taraflarının kurumaması için. Benim yaptığım köfteler küçük boyda oldu. 30 adet kadar çıktı. Ama isterseniz hamuru 25 e de bölebilirsiniz daha büyük olur. Sonra kızgın yağda her tarafını kızartın.Fritöze de atıp çıkarabilirsiniz. İçli köfte işi biraz sabır istiyor. İlk başta tutturmak zor olabiliyor. Yaptıkça neyi ne kadar koyacağınızı anlıyorsunuz zaten.Afiyet olsun.

Vegan vejetaryen farkı

Vejetaryenler hayvan eti yemezken vegan beslenme biçiminde hayvansal hiçbir ürün yenmiyor. Örneğin vejetaryenler kırmızı veya beyaz et yemez ancak peynir, süt gibi hayvansal ürünleri yer. Fakat veganlar hayvanların sömürüldüğü gerekçesiyle bu hayvansal ürünleri de yemez.