Vefatının 40’ıncı sene-i devriyesi! Hak dostu Mahmud Sami efendiyi rahmetle anıyoruz

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Ömrünü İslam davasının hakikatlerini anlatmaya adayan ve bu uğurda on binlerce talebe yetiştiren Ramazanoğlu Hoca, eserleri ve vaazlarıyla inananların yolunu aydınlatmaya devam ediyor. 1979 yılında gönlündeki peygamber aşkıyla Medine’ye hicret eden Sami Efendi Hazretleri 12 Şubat 1984 günü vefat etmiş ve Cennetü’l-Baki Mezarlığı’na defnedilmişti.

94 yıllık ömrünü istikamet ve takva ölçüleri içinde Allah’a ve Allah’ın kullarına hizmet ve irşatla geçiren son dönem büyük Allah dostlarından Mahmud Sami Ramazanoğlu örnek bir alimdi. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in, “Sami Efendi mi? O bir yağmur tanesi kadar ak ve berraktır” sözleri ile hayranlığını ifade ettiği Ramazanoğlu hazretleri, yüzbinlerce insanın irşad edilmesinde öncü rol oynadı. Sükûtu, edebi, mahfiyeti, tevazusu ve kalbî hayatı ile sevenlerinin hayatında derin tesirler bırakan Sami Efendi Hazretleri insan hayatında Kur’an-ı Kerim okumayı, az yemeyi, seherleri değerlendirmeyi, sürekli zikir halinde bulunmayı ve salih ve sadıklarla beraber olmayı tavsiye etmişti.