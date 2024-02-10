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Aktüel Vefatının 106’ıncı sene-i devriyesi! II. Abdülhamid Han’ı rahmetle anıyoruz
Aktüel

Vefatının 106’ıncı sene-i devriyesi! II. Abdülhamid Han’ı rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-02-10 10:50:00 -
Vefatının 106’ıncı sene-i devriyesi! II. Abdülhamid Han’ı rahmetle anıyoruz

Ateş çemberine düşürülen Osmanlı’yı üstün dehası sayesinde 33 sene ayakta tutan Sultan 2. Abdülhamid Han’ın vefatının 106’ıncı sene-i devriyesi.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Abdülhamid Han, Hakk’a irtihalinin 106. sene-i devriyesinde rahmet ve dualarla yâd ediliyor. Yıkılmakta olan bir imparatorluğu harap olmaktan kurtaran ve Osmanlı’nın tarihi süreklilik göstermesinde büyük pay sahibi olan Abdülhamid Han, ülkemizdeki vesayet odaklarının temsilcileri tarafından uzun yıllar boyunca itibar suikastlarına maruz kaldı. Bütün karalama kampanyalarına ve algı operasyonlarına rağmen Müslüman Anadolu’nun irfan dolu hafızasında mümtaz bir hatırası olan Abdülhamid Han, vesayet odaklarından temizlenen yeni Türkiye’nin sembol isimlerinden oldu.

Kabri başında anılacak

Sultan 2. Abdülhamid Han, bugün İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla Sultanahmet Divanyolu caddesi üzerinde bulunan türbesinde anılacak.

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