Vefatında bile Atatürk istismarcılarının hedefinde! Yavuz abi tarihi yeni nesle sevdiren insandır

Tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu dün vefat etti. Duruşuyla genç nesle örnek olan Bahadıroğlu, vefatının ardından Oda TV gibi hazımsız çevreleri rahatsız etti. Oda TV, Bahadıroğlu için, "Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü" manşetini attı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Bahadıroğlu ve Oda TV'nin skandal manşeti de konuşuldu.

Karahasanoğlu, Akit gazetesinde uzun süre köşe yazan Yavuz Bahadıroğlu'nun güncel meseleleri tarih perspektifinden bakarak yorumladığını söyledi. Karahasanoğlu, “Yeni nesle tarihi sevdiren adamdır Yavuz Bahadıroğlu” dedi.

Aynı zamanda Ali İhsan Karahasanoğlu, Oda TV'nin rezil haberi hakkında da, "Vefatında bile Atatürk istismarcılarının hedefinde" yorumunu yaptı.