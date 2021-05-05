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Gündem Vefat yıldönümünde anıldı: Merhum Ömer Döngeloğlu hoca için okunan 1281 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı
Gündem

Vefat yıldönümünde anıldı: Merhum Ömer Döngeloğlu hoca için okunan 1281 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı

Merhum İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu Hoca, vefat yıldönümünde Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde online programla anıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:52:00 -
Vefat yıldönümünde anıldı: Merhum Ömer Döngeloğlu hoca için okunan 1281 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı

Koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden merhum Ömer Döngeloğlu hoca, vefat yıldönümünde dualarla anıldı.

Salgın sebebi ile online program düzenlendi

Merhum Döngeloğlu, Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen online programla anıldı.

1281 Hatm-i Şerif okundu

Program merhum Ömer Döngeloğlu hocanın isminin verildiği Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa katılanlar Döngeloğlu ile ilgili hatıralarını anlatırken, program sonunda Başakşehir İmam Hatip Okulu öğrencileri ile velilerinin Döngeloğlu hoca için okuduğu 1281 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

Program yoğun katılımla gerçekleşti

Programa, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Milletvekili Harun Karaca, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, ÖNDER Genel Sekreteri Abdullah Ceylan, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, Ömer Döngeloğlu Anadolu İHL Müdürü Fatih Alp, İlahiyatçı Yazar Bilal Şenel, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı katıldı. Programın moderatörlüğünü yapan BİHADER Başkanı Enes Abdurrahman Hibe, Ömer hocanın hasbi bir kişiliğe sahip olduğunu, ansızın vefatıyla herkesi üzdüğünü söyledi.

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