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Aktüel Vefat ettiği 5 gün sonra fark edildi
Aktüel

Vefat ettiği 5 gün sonra fark edildi

Elazığ’da 69 yaşındaki şahıs yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 17:51:00 -
Vefat ettiği 5 gün sonra fark edildi

Olay, merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Ergül’ün (69) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan iznin ardından sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi. Eve girin ekipler, Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Ergül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada, yaklaşık 300 kilo olan Ergül için özel bir tabut ve taşınması için pikap hazırlandı. Otopsisinin ardından özel tabuta konan cenaze, pikap ile defnedilmek üzere Asri Mezarlığına götürüldü.

 

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