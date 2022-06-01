Kimler ölüm aylığı alır, şartları neler? Ölüm aylığı şartları nedir? Ölüm aylığı almak isteyenler bazı şartları taşıyor olmaları gerekiyor. Bu koşullar ise şunlardır: 4A ve 4B sigortalı çalışanların en az 1800 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primlerinden birini bildirmiş olması 4A çalışanların borçlanma süreleri dışında en az 5 yıldan beri sigortalı bulunması ve toplamda 900 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirmiş olmaları.

Vefat eden sigortalının anne-babası ölüm aylığı alabilir mi?

Vefat eden sigortalının anne-babası ölüm aylığı alabilir. Kızınızın eş ve çocukları olmadığı için ölüm aylığı alabilirsiniz ancak her türlü kazançtan elde etmiş olduğunuz gelirin asgari ücretten az olması gerekir. Eğer geliriniz asgari ücretten azsa ölüm aylığı alabilirsiniz, yüksekse alamazsınız.

Kimler ölüm aylığı alamaz?

Vefat eden kişinin kız çocuklarına evli olmamaları şartıyla yaşa bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. Evlenen kız çocuğunun ise aylığı kesilir. Kız çocuk boşanırsa yeniden hak sahibi konumuna gelir ve aylık alabilir. Kız çocuk evlenirken çeyiz parası almış ise, boşanır boşanmaz yeniden hak sahibi olmaz.