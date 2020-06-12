"Vefat eden astsubayın cenazesinin otobüsle taşınması"na inceleme
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "İstanbul'da kanser tedavisi gören astsubayın vefatının ardından cenazesinin otobüsle memleketine sevk edilmesi"ne ilişkin inceleme başlatıldı
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, "İstanbul'da kanser tedavisi gören astsubayın vefatının ardından cenazesinin otobüsle memleketine sevk edilmesi"ne ilişkin inceleme başlattı.
Bazı basın yayın organlarında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli Astsubay Sezai Esen'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin yolcu otobüsüyle memleketine taşındığı bilgisi yer aldı.
Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine konuya ilişkin inceleme başlatıldı.