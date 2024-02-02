Vefat eden Alev Alatlı, Başkan Erdoğan için ne demişti?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yazar Alev Alatlı’nın vefat ettiğini duyurdu. Sürekli ahlak vurgusu yaparak Türkiye’nin değerinin bilinmesi için yıllarca gençleri bilinçlendirmeye çalışan 79 yaşındaki Alev Alatlı’nın vefatı milyonlarca insanı yasa boğdu.

Ünlü yazarın vefatı sonrası, akıllara kazınan konuşmaları da tekrar gündeme geldi. Alatlı, aylar önce kendisiyle yapılan bir söyleşide, özellikle Filistin’deki soykırıma değinmiş, Netanyahu’nun şeytan olduğunu söylemiş ve Türklere dünyayı değiştirmek için görev düştüğünü vurgulamıştı. “Oturduğumuz yerde bu olmuyor” diyen Alatlı, söylemden eyleme geçilmesinin hayati olduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya için önemine de vurgu yapan ünlü yazar, halkın Erdoğan’a destek olması gerektiğini söyleyerek beğeni toplamıştı.

Alatlı’nın söz konusu açıklamaları şu şekilde:

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Şimdi bu şeyin içinde, hercümercin içinde iblis yol aldı.

Netanyahu İblis’tir. Hiç yolu yok. Varsa eğer bir modern gün şeytanı, o Netanyahu’nun ta kendisi, daha evvelde vardı.

Tam o şeytana göre bir durum, herkesin bir telden çaldığı, kızım şeytan kaosta gelir.

Şu kaosa baksanıza, dünyanın üstündeki.

Avrupa keza. Katiyen kendimizin kaosa düşmesine izin vermemeliyiz.

Kıssadan hisse budur Türkiye için.

Şahsen beni çok mutlu ediyor, ki içlerinde bir şey olan insanlar var.

Ama ben olarak, Alev Alatlı olarak, ben içlerinde bir şey olan insanlara aldırmıyorum.

Göster bana. Yap, “Ay elimden geleni yaptım.”

Hiçbir şey ifade etmez.

Elinden geleni değil olması gerekeni yapmak zorundasın bu dünyada.

Yani ahlaki değerlere sahip çıkmamız lazım.

Kendimizin bizatihi sahip çıkması lazım.

Sen bakma bize bile, bize bile Filistin’de bu kadar ağır bir şekilde ölen çocukların ahlaki tarafı dokunmuyor kızım.

En iyisi biziz, bizde bile dokunmuyor.

O yas bayrağının belki de aşağı inmemesi lazımdı.

İkincisi, başka bir önemli tarafı daha var işin, caydırıcı olmayı bilmemiz lazım.

Oturduğumuz yerde bu iş olmuyor.

Allah’a çok şükür çık ters zamanlarda neyin ne olduğunu bilen bir şey var, kalbi öyle giden bir Cumhurbaşkanımız var, tamam.

Ama adama yardım lazım ve bu yardım halktan ve sizlerden gelecek.

Bir insan kendi başına ancak o kadar yapabilir.

Ölmek zor değil, biz ölmesini bilen insanlarız, ama bu dünyaya yazıktır.

Türkler giderse bu dünyaya yazık olur, Türk Müslümanları giderse.

Bir sorumluluğu var Türklerin, bence Türk Müslümanlarının bir sorumluluğu var, bildiğimiz için.