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Yaşam Elektrik akımına kapılan anne ve kızının cenazesi toprağa defnedildi
Yaşam

Elektrik akımına kapılan anne ve kızının cenazesi toprağa defnedildi

Yeniakit Publisher
2023-07-28 21:05:00 -
Elektrik akımına kapılan anne ve kızının cenazesi toprağa defnedildi

Aydın’da bahçelerini sulamak isteyen anne ve kızı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalından elektrikli pompayla bahçelerine su çektikleri esnada elektrik akımına kapılarak vefat eden anne ve kızının cenazesi toprağa defnedildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsileri yapılan Nezahat Telef (45) ile kızı Ceylin Telef'in (18) cenazeleri Bozdoğan'ın Çamlıdere Mahallesi'ndeki Merkez Cami'ye getirildi.

Ailenin yakınları, tabutların başında gözyaşlarına hakim olamazken, taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.
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