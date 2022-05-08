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Siyaset Vefasız Ali Babacan fırsatı kaçırmadı
Siyaset

Vefasız Ali Babacan fırsatı kaçırmadı

AK Parti’de 14 yıla yakın süre kabine görevlerinde bulunduktan sonra kendi isteğiyle ayrılarak kurduğu DEVA Partisi’nde siyaset yaparken “vefasızlık” örnekleri sergileyen Ali Bacaban’ın “şükürsüz” olduğu da ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 22:30:00 -
Vefasız Ali Babacan fırsatı kaçırmadı

YENİ AKİT  ANKARA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Balıkesir’de emekli bir vatandaşla sohbet etti. Vatandaş, “3 bin 100 lira emekli maaşı. Bana ‘Şükret’ diyorlar. 30 sene prim ödedim, vergi ödedim. ‘Bu kadar da alıyorsun ya, şükret diyorlar” sözleriyle ekonomiyi Babacan’a şikâyet etti. Babacan “Vatandaşımız daha iyisine layık. Ama öyle olması için devletin güçlü olması lazım. Ekonominin iyi olması lazım. Bunlar ekonomiyi batırdı. Kaynakları da kuruttu” diye karşılık verdi.

“20 yıldır böyle bir dönem görmedik”

Babacan, vatandaşın “Fırıncı arkadaşlar, ‘İlk defa ekmek satış sayım düştü’ diyorlar. İnsanlar etten, sütten, balıktan değil, ekmekten tasarruf etmeye çalışıyorlar” ifadelerini “20 yıldır böyle bir dönem görmedik” diye yanıtladı.

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