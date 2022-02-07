‘Vefalı Vali’den laikçi yobazlara tarih dersi

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Şapka takmadığı gerekçesiyle CHP iktidarı döneminde idam edilen şehit İskilipli Atıf Hoca’nın kabri başında yâd edildiği merasime katıldığı için azgın azınlığın hedefe koyduğu Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, laikçi yobazlara “tarih dersi” niteliğinde açıklama yaptı.

Atıf Hoca’nın aziz hatırasına vefa göstererek vefat yıl dönümünde kabri başında ona dua eden Vali Çiftçi, eleştirilere şu ifadelerle cevap verdi: “Ankara İstiklal Mahkemesi'nin kararıyla 4 Şubat 1926’da haksız ve hukuksuzca idam edilen İskilipli Mehmet Atıf Efendi'yi; Hakk’a yürüyüşünün 96. yıl dönümünde dualarla, Fatihalarla ve rahmetle yâd ettik. 31.07.1922 tarihinde 29 sayılı kanunla kurulan Ankara İstiklal Mahkemesi, meşhur Üç Ali'lerden ve Dr. Reşit Galip'ten oluşuyordu. Mahkemenin tek hukukçu üyesi savcı Necip Ali'ydi. İstiklal Mahkemeleri asker kaçaklarını, askeri ve siyasi casusluk yapanları, Hıyanet-i Vataniyye Kanunu'na tabi suçları (TBMM'nin meşruiyetini kabul etmeyenler, saltanatın ilgasına dair kanuna muhalefet edenler, dini ve mukaddesatı siyasete alet etmek için cemiyet kuranlar, kılık-kıyafet ve şapka kanununa muhalefet edenler vatan haini sayılmıştır) rüşvet alan ve vurgunculuk yapanları, memuriyet görevini kötüye kullanıp halka zulüm ve kötü muamele yapanları yargılamak ve cezalandırmak maksadıyla kurulmuştu.”

Savcı, kürek cezası istedi mahkeme idam dedi

“Temyiz yolu bulunmayan ve avukatla savunma yapma hakkı mahkemenin iznine tabi olan bu mahkemede sanığın suç işlediğine dair kanaat cezalandırma için yeterliydi. Yargılama sonucu savcı Necip Ali, Atıf Efendi için ‘Şapka Kanununa Muhalefet’ten üç yıl kürek cezası istedi. Mahkemenin hafifletici sebepleri göz önünde bulundurup daha hafif bir ceza takdir etmesi beklenirken idam kararı verildi.”

Son devrin din mazlumu

“Uğur Mumcu, 11 Kasım 1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde ‘İstiklal Mahkemeleri 'mahkeme' sayılmaz. Bunlar savaş ve ihtilal dönemlerinin anti-demokratik infaz kurullarıdır’ der. Bu şekilde haksızca idam edilen İskilipli Atif Efendi, Necip Fazıl Üstadımızın tabiriyle, son devrin din mazlumlarındandır ve rahmetle anılmayı hak etmektedir. Rahmetli Sezai Karakoç Üstadımızın da dediği gibi: ‘Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak...’”