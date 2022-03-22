Vefa Küçük kimdir? Vefa Küçük nereli, kaç yaşında? Fenerbahçeli Vefa Küçük'ün hayatı:

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi heyecanı sürüyor. Sarı - lacivertlilerde yüksek divan kurulu başkanlığı için adaylar arasında Vefa Küçük de var. Vefa Küçük’ün hakkında da taraftarlar, meraklanıyor. Peki Vefa Küçük kimdir ve kaç yaşındadır?

Vefa Küçük kimdir?

Ahmet Vefa Küçük 3 Mart 1943 tarihinde Nevşehir'de doğdu.Türk iş adamı, avukat ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanıdır. İlkokul ve orta okuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı.2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığına yeniden başkan seçildi. 2018'de yeniden 3 yıllığına seçildi.