Vefa gerçekten sadece bir semt adıymış! Davutoğlu ‘tek bir söz duymayacaksınız’ diyordu ama seriye bağladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, güvenilir ve sözünde sadık olmadığını ortaya koyan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce desteklediği her hamleye bir anda karşı çıkmaya başlayan Davutoğlu, kendi sözünü çiğneyerek her geçen gün daha da saldırgan bir tutumla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alıyor. Son olarak Davutoğlu, her kesimin memnuniyetle karşıladığı reform sürecine de karşı çıktı. Bakanların hiçbir ağırlığının olmadığını ileri süren Davutoğlu, her şeyin sorumlusu olarak Erdoğan’ı gösterdi ve tepki çeken ifadeler kullandı.

Davutoğlu, “Burada sürekliliği olan tek makam cumhurbaşkanlığı. Bir bakan değişince o dönem bitiyor, reform dönemi başlıyor, mantığı spekülasyondur. Kaynakları kötü kullanan cumhurbaşkanıdır. Yarın bu bakanların uygulayacağı politikalar sebebiyle Türkiye'de ciddi bir tüketim kısıtlamasına yönelik politikaların işaretleri bunlar. Cumhurbaşkanının her şeyden önce inandığı doğruları gözden geçirmesinin vakti geldi.” dedi.

Bu açıklamaları unutuldu

Davutoğlu, AK Parti’de iken, başbakanlıktan istifa ettiğinde şunları söylemişti:

“Ben Cumhurbaşkanımızla son çeyrek asırda birçok vesilelerle omuz omuza oldum. Bundan büyük bir gurur, onur duydum ve hep bu dostluğu her şeyden öne aldım. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım. Cumhurbaşkanı’mızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanı’mız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak. Bunun açık ve net bilinmesini isterim, bunun istismar konusu edilmesine de izin vermem. Hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak hem benim dava arkadaşım olarak onun onuru benim onurumdur, onun ailesinin onuru benim ailemin onurudur, onun ailesi benim ailemdir. Burada kimsenin bundan sonra yeni fitne kapıları açmaya niyetlenmemesi icap eder.”