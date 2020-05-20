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Vefa ekibine yapılan saldırıyla ilgili gizlilik kararı

Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 37 şüpheliden 29’u serbest bırakılırken, olayla ilgili gizlilik kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:20:07 -
Vefa ekibine yapılan saldırıyla ilgili gizlilik kararı

Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 37 şüpheliden 29’u serbest bırakılırken, olayla ilgili gizlilik kararı alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “14 Mayıs 2020 günü korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Saray ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne yardım dağıtıktan sonra Özalp ilçesine dönen Vefa grubuna saat 12.00 sıralarında Mehmetalan Mahallesi yakınlarında teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. Saldırıda 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaş şehit olmuş, 1 belediye personeli de yaralanmıştı. Saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonda 38 şüpheliden 37’si gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, jandarmada sorguları tamam 29 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltı süresi uzatılan 8 şüphelinin sorguları sürerken, olayla ilgili gizlilik kararı alındı” denildi.

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