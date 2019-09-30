Vedat Muriqi'den itiraf: 'Galatasaray maçını kazanabilirdik, üzülmeliyiz...'

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, Galatasaray derbisinde 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi. Muriç, "Deplasman derbisinde alınan 1 puan kötü değil. Ama maça dönüp baktığımızda kazanabilirdik. Çok pozisyon var. Kazanamadığımız için üzülmeliyiz... Antalya maçını kazanarak milli maç arasına avantajlı dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Vedat şu ifadeleri kullandı: Derbide çok fazla pozisyon bulmamıza rağmen değerlendiremedik. Buradan kazanamıyorsanız mağlup olmayacaksınız. Ligde her maç önemli her puan önemli.

Burada alınan 1 puan bile şampiyonluk için belirleyici olabiliyor. Ama dönüp; baktığımızda kazanabileceğimiz bir maçtı. Şimdi taraftarımızın da desteğiyle en kısa sürede lider olmak istiyoruz.

Sol üst baldırına darbe aldığı için derbi maçın 2. yarısında oynamayan Isla'nın dün tedavisi yapıldı. Isla'nın durumunun iyi olduğu bilrdirildi.

Galatasaray derbisinde oynamayan futbolcular dün antrenman yaptı. İdmana altyapıdan 8 futbolcu katıldı.



