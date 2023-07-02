Vedat Muriqi transferinde yeni gelişme

Adı Galatasaray'ın gündemine gelen Vedat Muriqi için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldız golcü Vedat Muriqi için kulübü Mallorca'nın istediği rakam dudak uçuklattı.

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi, 21 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcü, geçtiğimiz sezonun başında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Mallorca'ya transfer oldu ve 2027'nin yazına kadar sözleşme imzaladı.

Transferin flaş takımlarından Galatasaray'ın gündemine Vedat Muriqi de geldi. Mauro Icardi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar Kosovalı golcü için harekete geçmişti.

Takımında kaldı

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'da Vedat Muriqi transferi rafa kalktı. Kosovalı golcü için kulübü Mallorca'nın kapıyı 15-20 milyon euro bandında açması sarı-kırmızılılara geri adım attırdı.

Geçtiğimiz sezonki performans

Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla toplam 37 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 35'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3073 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Kosovalı golcü, 16 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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