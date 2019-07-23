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Vedat Muriç: Tarihe geçmek istiyorum

Bursaspor'a 2 gol attıktan sonra Wolfsburg maçında da gol atan Vedat Muriç, adını Fenerbahçe tarihine yazdıracağını ifade etti.

23 Temmuz 2019 Salı 09:28
Vedat Muriç: Tarihe geçmek istiyorum

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘Adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum’

Takıma iyi uyum sağladığını dile getiren Muriç, "Takım adına konuşmak gerekirse, ilk geldiğim günden bu yana iyi uyum sağladım, takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Elimden geldiğince bu camia için her şeyimi vereceğim. Daha önce de söyledim, camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum, bunun için geldim buraya. İyi başladığımı düşünüyorum, inşallah bu performansım lige de yansır" dedi.

Wolfsburg'un daha hazır olduğunu kaydeden 24 yaşındaki golcü, "Wolfsburg, Bundesliga'nın en önemli takımlarından birisi. Onlar daha erken başladılar hazırlıklarına. Onların 6'ncı hazırlık maçı yanılmıyorsam. Onlar daha hazır olduğu için, biz ilk başta bir 10-15 dakika kendimizi tartmak adına tutuk başladık. Ondan sonra biz de kendi hünerlerimizi sunduk. Mutluyuz iyi performansımızdan dolayı, önümüzde bir Hertha Berlin maçı var. Her ne kadar skor önemli olmasa da, galibiyet takımın moralini yukarı çekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:28
  1. Wolfsburg
  2. Fenerbahçe
  3. Avusturya
  4. Vedat Muriç
  5. Bundesliga

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