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Türkiye üretimi yeni SUV Renault Boreal satışa sunuldu! 7 yıl garanti, hibrit motor, güçlü donanım! Dünya en değerli takımları belli oldu A milli takım devleri solladı Bu kadar taviz niye yahu! Galatasaray'dan Icardi'nin sözleşmesine iki özel madde İbn-i Şerif'in o eşsiz tarifi... 5 kişiden 2'sinde... Bağırsak iltihabına asırlık çözüm! Küresel finans baronlarının manipülasyonları altın piyasasını vurdu! Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı sert düşüşle kapandı! Türk Dil Kurumu’ndan ‘futbol’ hamlesi! FIFA büyük alçaklık yapılmıştı... Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek
#1
Foto - Bu kadar taviz niye yahu! Galatasaray'dan Icardi'nin sözleşmesine iki özel madde

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

#2
Foto - Bu kadar taviz niye yahu! Galatasaray'dan Icardi'nin sözleşmesine iki özel madde

Yönetimin kendisine yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen Arjantinli santrfora önerilen mukavelede özel maddeleri olduğu öne sürüldü.

#3
Foto - Bu kadar taviz niye yahu! Galatasaray'dan Icardi'nin sözleşmesine iki özel madde

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Icardi'ye sunulan sözleşmede "Antrenman ve kamplara belirtilen tarihlerde katılması gerekir" ve "Sakatlık süreci yaşarsa kesinlikle İstanbul'da tedavi olmalı" şeklinde maddeler olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Bu kadar taviz niye yahu! Galatasaray'dan Icardi'nin sözleşmesine iki özel madde

Sezonun bitmesinin ardında Maldivler'e tatile giden 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı yönetime vereceği yanıt merakla bekleniyor.

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