Pendik Belediye Başkanı hizmetleri bir bir sıraladı: Borç yok yatırım var

Pendik Gençlik Kampı'nda düzenlenen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya'nın da katıldığı programda konuşan Başkan Ahmet Cin, Pendik'i geleceğe hazırladıklarını belirterek "Pendik'i sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına göre planlıyoruz. Eğitimden kültüre, spordan sağlığa kadar her alanda kalıcı eserler üretmeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızın tutarı 23.8 milyar TL'yi buldu, bu paranın 4.4 milyar TL'sini sosyal yardımlara ayırdık. Bir başka deyişle bütçemizin yüzde 42'sini yatırıma, yüzde 8'ini sosyal yardımlara ayırarak İstanbul'da ilçeler arasında birinciyiz. Kamuya ve özele borcumuz yok, borçsuz bir belediyeyiz" dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gençlik Kampı'nda düzenlenen "2019-2026 Yılları Arası Hizmetler ve Yatırımlar" Programı'nda görev yaptığı 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği proje ve yatırımları anlattı. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, 2019 yılından bu yana ilçede hayata geçirilen yatırımları ve devam eden projelerle Pendik'in son 7 yılda geçirdiği dönüşümü gözler önüne serdi.

"BORÇSUZ BELEDİYEYİZ, BÜTÇEMİZİN YÜZDE 42'SİNİ YATIRIMA AYIRIYORUZ"

Belediye Başkanı Ahmet Cin, 7 yılda Pendik'e yaptıkları yatırımın 23.8 milyar lirayı bulduğunu, bunun 4.4 milyar TL'sini sosyal yardımlara ayırdıklarını belirterek "Pendik'i sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına göre planlıyoruz. Eğitimden kültüre, spordan sağlığa kadar her alanda kalıcı eserler üretmeye devam ediyoruz. Bütçemizin yüzde 42'sini yatırıma, yüzde 8'ini sosyal yardımlara ayırarak İstanbul'da ilçeler arasında birinciyiz. Kamuya ve özele borcumuz yok, borçsuz bir belediyeyiz. Tamamlanan projelerimiz vatandaşlarımızın hayatına dokunurken devam eden yatırımlarımız da Pendik'in geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

İl Başkanı Abdullah Özdemir, Pendik'teki belediyeciliği örnek gösterdi.

Programa katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir konuşmasında "Pendik'te ortaya konulan belediyecilik anlayışı, AK Parti hizmet siyasetinin en güzel örneklerinden biridir. Belediye Başkanımız Ahmet Cin ve ekibi adeta arı gibi çalışarak ilçeye değer katan projeleri hayata geçiriyor. Eğitimden spora, kültürden teknolojiye kadar yapılan yatırımlar sayesinde Pendik'in çocukları ve gençleri daha donanımlı, daha özgüvenli yetişiyor. Bu şehirden geleceğin Selçuk Bayraktarları, bilim insanları ve milli sporcuları çıkacaksa bunun temelinde bugün yapılan bu yatırımlar vardır. AK Parti belediyeciliği sadece eser üretmek değil, insan yetiştirmek ve geleceği inşa etmektir. Pendik'te de bunun en güzel örneklerini görüyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü bir Pendik ve güçlü bir İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

PENDİK'TE SON 7 YILDA NELER YAPILDI "EĞİTİM VE KÜLTÜRDE BÜYÜK ATILIM"

Belediye Başkanı Ahmet Cin döneminde eğitime yönelik yatırımlar öncelikli alanlar arasında yer aldı. İlçeye 21 yeni okul kazandırılırken her mahalleye kütüphane hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Bugün Pendik genelinde hizmet veren kütüphane sayısı 24'e ulaşırken devam eden projelerle bu sayının 30'a çıkarılması hedefleniyor.

Kültür ve sanat alanında da önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Kitap fuarları, festivaller, konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerle yüz binlerce vatandaş buluşturuldu. Yapımı süren Pendik Şehir Müzesi ve yeni kültür merkezleri ilçenin kültürel altyapısını daha da güçlendirecek.

GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI

Pendik Belediyesi, gençlere yönelik yatırımlarıyla da dikkat çekti. İlçe genelinde hizmet veren spor kompleksi sayısı 16'ya ulaşırken yapımı devam eden tesislerle bu sayının 19'a çıkması planlanıyor. Ayrıca 47 okulda açık spor sahası yapılırken mahallelerde vatandaşların kullanımına sunulan spor alanları oluşturuldu.

Pendik Gençlik Kampı da binlerce gencin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıldığı önemli merkezlerden biri haline geldi.

SAĞLIKTA GÜÇLÜ ALTYAPI

Sağlık alanında yapılan yatırımlarla vatandaşların hizmetlere erişimi kolaylaştırıldı. İlçede bugüne kadar 14 aile sağlığı merkezi hizmete açılırken planlanan projelerle bu sayının 23'e ulaşması hedefleniyor. Yeni devlet hastanesi projesi de ilçenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak yatırımlar arasında yer alıyor.

ULAŞIM VE ALTYAPIDA REKOR HİZMET

2019-2026 yılları arasında Pendik'te 62 kilometre yeni yol açıldı, yaklaşık 30 kilometrelik yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. Toplam 819 bin ton asfalt serimi yapılarak ilçedeki ulaşım ağı güçlendirildi. Yeni bağlantı yolları, kavşak düzenlemeleri, dekoratif aydınlatma çalışmaları ve altyapı yatırımlarıyla Pendik'in ulaşım konforu artırıldı.

OTOPARK SORUNUNA KALICI ÇÖZÜMLER

Trafik ve otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla 13 yeni otopark hizmete açıldı. Devam eden projelerle birlikte otopark sayısının 25'e ulaşması ve ilçeye yaklaşık 5 bin araçlık yeni kapasite kazandırılması hedefleniyor.

YEŞİL PENDİK HEDEFİ

Son 7 yılda 56 yeni park hizmete açılırken, ilçedeki toplam park sayısı 236'ya yükseldi. 1,6 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldı. Pendik Millet Bahçesi, Pendik Korusu ve yeni yaşam alanlarıyla vatandaşlara nefes alabilecekleri modern sosyal alanlar kazandırıldı. Yeşil koridorlar, peyzaj düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilçenin çevresel görünümü güçlendirildi.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Pendik Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da birçok projeyi hayata geçirdi. Üniversite öğrencilerine eğitim destekleri sağlanırken ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar ulaştırıldı. Evde sağlık hizmetleri, hasta nakil hizmetleri, sıcak yemek dağıtımları, Vefa Kıraathaneleri, Hayır Çarşısı ve Ramazan ayındaki sosyal destek programlarıyla binlerce vatandaşın hayatına dokunuldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİ YAŞAM ALANLARI

Pendik'in geleceğine yön veren kentsel dönüşüm çalışmaları da programın önemli başlıkları arasında yer aldı. Orta Mahalle, Dumlupınar, Harmandere ve Taşlıbayır başta olmak üzere birçok bölgede dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Yeni belediye hizmet binası, Göçbeyli Külliyesi, kapalı semt pazarları, sosyal tesisler ve yaşam merkezleriyle ilçenin yeni cazibe merkezleri oluşturuluyor.

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