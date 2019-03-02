0553 313 94 23

Vedat Muriç: “Kendi adımıza mağlubiyeti hak etmedik”

Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muriç, Fenerbahçe maçının ardından, “Kendi adımıza mağlubiyeti hak etmedik.

02 Mart 2019 Cumartesi 22:18
Vedat Muriç: “Kendi adımıza mağlubiyeti hak etmedik”

Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muriç, Fenerbahçe maçının ardından, “Kendi adımıza mağlubiyeti hak etmedik. Çok iyi mücadele ettik” dedi.


Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın mensuplarına konuşan Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muriç, rakiplerini tebrik ederek, “Bu zor dönemde iyi galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Kendi adımıza da mağlubiyeti hak etmedik, çok iyi mücadele ettik. İkinci golü bulana kadar yaptığımız mücadeleyi ilk başta yapsaydık belki farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Haftaya Kayserispor maçına hazırlanıp galibiyet serisi yakalamak istiyoruz” diye konuştu.



“İkinci yarının en iyi çıkış yapan takımı olmak istiyoruz”


Bireysel performans hakkında konuşan Muriç, “Bireysel ne kadar iyi olursanız olun takım maç kazanamayınca siz de göze çarpmıyorsunuz. Tabiri caizse o yüzden futbolcular göze çarpıyor, takım iyi olunca. O yüzden ben takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu oluyorum, o kadar kendimi iyi hissediyorum. Takım olarak da ikinci yarının en iyi çıkışını yapan ve hatta en çok puan toplayan takımı biziz. Bunu buraya gelmeden önce sürdürmek istiyorduk ama başaramadık. Haftaya Kayserispor maçımız var. Kazanıp bir seri daha yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hakemler hakkında bir şey söylemek istemiyorum”


Hakemleri sorgulamak istemediğini belirten Vedat, şunları söyledi:


“Ama yanılmıyorsam bir tane pozisyon geliyor aklıma; Fenerbahçe-Konyaspor maçıydı sanırım. Jailson’un bir penaltı pozisyonu vardı Fırat Aydınus’tu hakem. Penaltı vermedi. Bu pozisyon belki daha hafifti diğer pozisyondan buna penaltı verildi, diğerinde VAR’a gidilmesine rağmen Fırat hoca penaltı vermemişti. Hemen maçın içinde geldi o pozisyon aklıma.”



“Ben gol attırmamak için oradaydık”


Gol pozisyonu ile alakalı da konuşan Karadeniz ekibini başarılı oyuncusu, “Açıkçası o da gol atmak istiyor, ki başardı, golü de attı. Ben de gol attırmamak için oradaydım. Menajerimiz de aynı olduğu için Serdar ağabeyle çok iyi bir arkadaşlığımız var. Onu da kutluyorum. Sakatlıksız bir sezon devam eder onun için” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    1. Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    2. Sudan'da Demokratik Birlik..
    3. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    4. Çekmeköy Belediyesi Proje ve Aday..
    5. "Avrupa'nın en yeni ve en modern spor..
    6. Hasan Kartal: “11 kişi oynasaydık..
    7. Batman’da PKK’lı teröristlere ait..
    8. 26. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı
    9. Havzalılar geleneksel tirit gecesi
    10. Ersun Yanal: “Haftaya damgamızı..
    11. Maçın ardından
    12. Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Hububat sektörü iş dünyası..
    14. Ordu'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2..
    15. İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye..
    16. Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole..
    17. Kemalpaşa’da TOKİ müracaatları başlıyor
    18. Genç Başkan, gençlerle buluştu
    19. Snowkite Dünya Kupası
    20. Muğla'da evde yangın: 1 ölü
    21. Başkan Özdemir: "Diğer adaylara göre..
    22. İsrail’e "AA foto muhabirini serbest..
    23. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı..
    24. Bakan Kasapoğlu: “Dünyanın, en yeni,..
    25. Uğur Işılak Gümüşhane'de konser verdi
    26. Vedat Muriç: “Kendi adımıza..
    27. Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü..
    28. "Milletin emrinde olanlar yine..
    29. CHP Tunceli il başkanı istifa etti
    30. Soldado: “Taraftarın desteğiyle 3..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı