Vedat Milor'dan flaş "siyaset" kararı! Böyle duyurdu
Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda artık siyasi görüş belirten paylaşımlar yapmayacağını açıkladı.
Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda artık siyasi görüş belirten paylaşımlar yapmayacağını açıkladı.
Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Milor, Twitter'da zaman zaman siyaset gündemine ilişkin görüşlerini paylaşıyor.
Vedat Milor Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda artık siyasi görüş belirten paylaşımlar yapmayacağını açıkladı.
"Artık yemeğe odaklanacağım"
Milor, paylaşımında "Siyasi tweet atmam yönünde yoğun bir istek var. Ben söylemek istediklerimi defalarca söyledim. Kitaplarda, köşe yazılarında da yazdım. O yüzden bugün son siyasi tweet'i atıp artık tamamen yemeğe odaklanacağım" ifadelerini kullandı.