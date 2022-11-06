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Gündem Vedat Milor'dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Gündem

Vedat Milor'dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Vedat Milor, Twitter'da mavi onay işareti için ücret alınmaya başlamasının ardından onay işaretini iptal edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 10:13:00 -
Vedat Milor'dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Vedat Milor, Twitter'da mavi onay işareti için ücret alınmaya başlamasının ardından onay işaretini iptal edeceğini açıkladı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi onay işaretine sahip hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirdi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" ifadesini kullandı.

Musk'ın bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki görse de Musk şimdilik geri adım atmamakta kararlı.

'Kararımı verdim'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan gastronomi yazarı Vedat Milor, şu ifadeleri kullandı: 

"Uzun süre bu konuyu düşündükten sonra artık son kararımı verdim. Paralı hale geldiğinde mavi tıkımı iptal edeceğim. Sebebi ise çok basit: İnsanlara mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim."

 

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Yorumlar

ömer

bu adam ne kadar öneliymiş! akit bile haber yapmış.
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