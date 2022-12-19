Ve Zinedine Zidane geliyor!

Teknik direktörlük kariyerine müthiş bir giriş yapan Zinedine Zidane'ın yeni adresi belli oldu. 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybeden Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps ile ayrılık kararı alındı. Deschamps'ın yeri Zinedine Zidane ile dolduruluyor.

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın yeni takımı belli oldu. Yeşil sahalardaki başarısını yeni kariyerinde de sürdüren Fransız efsane, milli takımın başına geçiyor. Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps ile yollar ayrılıp Zinedine Zidane göreve getiriliyor.

Akşam'a göre; A takım seviyesinde teknik direktörlük kariyerine 2016 yılında Real Madrid ile başlayan Zinedine Zidane kısa sürede kazandığı kupalarla adından söz ettirmişti. İspanyol deviyle 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga, 2 İspanyol Süper Kupası, 2 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başına geçiyor.

Real Madrid'de iki dönem teknik direktörlük yapan Zinedine Zidane'ın adı bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu. Fransa Futbol Federasyonu'nun Deschamps ile ayrılık kararı aldığı ve göreve Zinedine Zidane'ı getireceği ortaya çıktı.

Fransa başta olmak üzere Zinedine Zidane'ın milli takımın başına getirileceği haberi dünya basınında geniş yankı buldu. Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Fransa'nın en doğru tercihi yaptığı kaydedildi.

Zinedine Zidane futbolculuk döneminde Fransa Milli Takımı'yla 1998 yılında Dünya Kupası, 2000 yılında ise Avrupa şampiyonluğu zaferi yaşamıştı.