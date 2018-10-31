Ve Yeni Malatyaspor'dan Erol Bulut açıklaması! 'Fenerbahçe teklif yaparsa...'

Yeni Malatyaspor'un hukuk işlerinden sorumlu yönetici Burak Çakır, Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında Radyospor'a konuştu. Çakır, "Kesin olarak 'evet' ya da 'hayır' diyemeyiz. F.Bahçe teklifte bulunursa, yönetim kurulu olarak değerlendirip bir karara varırız" dedi. Çakır, Bulut'un sözleşmesinde büyük bir takıma gitmek istemesi halinde özel bir madde olmadığını sözlerine eklerken, "İki takımın menfaatleri doğrultusunda olumlu bir şey olursa hocamızın önünü açabiliriz" açıklamasını yaptı.

DEV AVCISI

Erol Bulut'un çalıştırdığı Yeni Malatya, bu sezon sahasında hem F.Bahçe'yi hem de G.Saray'ı yenerken, deplasmanda Başakşehir'le berabere kaldı. Bulut, geçen sezon da takımıyla iç sahada G.Saray zaferi yaşamış, Tudor gönderilmişti.