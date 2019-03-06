Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı

31 Mart 2019'daki seçimlere bir aydan az bir zaman kala, araştırma şirketleri de anketlerini yayınlamaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı 5 büyükşehirin 3'ünü alıyor

ORC Araştırma'nın İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Antalya için yaptığı anketlere göre; İstanbul'da Binali Yıldırım, Adana'da Hüseyin Sözlü, Antalya'da Menderes Türel kazanıyor.

Anket sonuçlarında Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen önde gözükürken, İzmir'de ise Tunç Soyer önde duruyor.

İstanbul'da Binalı Yıldırım önde

Seçimde sonucu en çok merak edilen kentlerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor.

Yapılan araştırmaya göre; Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da, aradaki fark 4 puanın üzerinde. Ankete katılanların yüzde 50,9'u tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanırken, Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin sayısı yüzde 46,6 olarak belirlendi.

İzmir'de HDP destekçisi Soyer önde

Aday belirleme sürecinde en çok tartışılan illerin başında gelen İzmir'de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de açıktan destek verdiği CHP'nin Adayı Tunç Soyer'in, önde olduğu görülüyor.

Antalya 'Menderes Türel' diyor

Bir dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da yine Menderes Türel seçim yarışını önde götürüyor. Antalya son seçim anketine göre Menderes Türel yüzde 48.9 ile önde.

Eskişehir'de Cumhur İttifakı'ndan büyük atak

Eskişehir'de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49,6'lık kesimi "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna Yılmaz Büyükerşen yanıtını verirken, AK Parti'nin Adayı Burhan Sakallı'yı tercih edeceklerin oranı yüzde 48,5 oldu. Son durum Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'de büyük bir atak yaptığını gösterdi.

Adana'da Cumhur İttifakı fark attı

Adana'da Cumhur İttifakı'nın Adayı Hüseyin Sözlü yüzde 53,9'luk oy aranıyla Millit İttifakı'nın adayı Zeydan Karalar'a büyük fark atıyor. Karalar'ın oy oranı ise; yüzde 44.3.